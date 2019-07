Diretta Madagascar Tunisia/ Streaming video DAZN: le quote (Coppa d’Africa)

Madagascar Tunisia, in diretta dall’Al Salam Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera giovedì 11 luglio alle ore 21.00. Sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2019. Il Madagascar rappresenta la grande rivelazione di questa competizione, con i malgasci che per la prima volta nella loro storia si sono trovati ad affrontare la fase a gironi di Coppa d’Africa. La vittoria ai rigori negli ottavi di finale contro il Congo è stata motivo d’orgoglio ma ora c’è da superare un ostacolo difficile come la Tunisia, che ha sofferto ma è riuscita a sovvertire il pronostico contro il Ghana, battuto ai calci di rigore.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Madagascar-Tunisia non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MADAGASCAR TUNISIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Madagascar-Tunisia, in diretta dall’Al Salam Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera giovedì 11 luglio alle ore 21.00. Madagascar (4-3-3): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Raveloson, Anicet, Amada; Nomenjanahary, Andriatsima, Andriamatsinoro. Tunisia (4-3-3): Ben Mustapha; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chalali, Skhiri, Sassi; Sliti, Khenissi, Msakni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tunisia favorita per la vittoria contro il Madagascar. Quota per il segno 1 fissata a 6.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.10 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.78 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.60 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.50 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



