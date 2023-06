Video/ Malta Inghilterra (0-4) gol e highlights: tutto facile con Kane e Wilson (16 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MALTA INGHILTERRA: LA SINTESI

Al Ta’Qali National Stadium di Ta’Qali l’Inghilterra supera in trasferta Malta per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Southgate partono forte riuscendo a passare in vantaggio al 9′ grazie alla sfortunata autorete messa a segno da Apap. I minuti scorrono sul cronometro e gli inglesi trovano il gol del raddoppio al 28′ per merito di Alexander-Arnold.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: rimonta dell'Ucraina! (16 giugno 2023)

Ci pensa poi Kane a siglare il tris subito al 31′ trasformando il calcio di rigore concesso per il fallo fischiato a Guillaumier. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i Cavalieri di San Giovanni rischiano quindi anche al 53′ sulla conclusione di Maddison parata da Bonello. Nell’ultima parte dell’incontro la compagine dei Tre Leoni dilaga dal dischetto con il poker di Wilson all’84’ per il rigore assegnato su segnalazione del VAR a causa del fallo di mano di Borg.

Diretta/ Macedonia del Nord Ucraina (risultato finale 2-3): Tsygankov completa la rimonta! (16 giugno 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro croato I. Pajac ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo soltanto Kristensen tra i padroni di casa. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno delle qualificazioni ai campionati Europei del 2024 permettono all’Inghilterra di salire a quota 9 nella classifica del girone C mentre Malta non si muove, rimanendo ferma a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MALTA INGHILTERRA: IL TABELLINO

Malta-Inghilterra 0 a 4 (p.t. 0-3)

Reti: 8′ AUTO Apap(I); 28′ Alexander-Arnold(I); 31′ RIG. Kane(I); 82′ RIG. Wilson(I).

Diretta/ Malta Inghilterra (risultato finale 0-4): Wilson sigla il poker su rigore! (16 giugno 2023)

MALTA (3-5-2) – Bonello, Muscat, Apap, Borg, Mbong, Kristensen, Guillaumier, Teuma, Attard, Jones, Nwoko. All.: M. Marcolini.

INGHILTERRA (4-3-3) – Pickford, Trippier, Guehi, Maguire, Shaw, Rice, Alexander-Arnold, Henderson, Saka, Maddison, Kane. All.: Southgate.

Arbitro: I. Pajac (Croazia).

Ammoniti: 49′ Kristensen(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MALTA INGHILTERRA













© RIPRODUZIONE RISERVATA