DIRETTA MALTA INGHILTERRA/ Video streaming tv: precedenti tutti a senso unico (16 giugno 2023)

DIRETTA MALTA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

La diretta di Malta Inghilterra ci presenta cinque precedenti che, come possiamo ben immaginare, sono a senso unico. I tre leoni hanno sempre vinto: non solo, hanno segnato un totale di 12 gol subendone appena uno. Resta al momento storica l’autorete di Richard Wright qui a Ta’ Qali, nel giugno 2000: non solo, quell’amichevole avrebbe potuto avere un esito incredibile se a due minuti dal 90’ lo stesso Wright non avesse parato il rigore di David Carabott. Alla fine l’Inghilterra l’aveva sfangata con i gol di Martin Keown e Emile Heskey; nel febbraio 1971 Malta era andata ad un passo dal pareggio nelle qualificazioni agli Europei, ma a decidere era stato il gol di Martin Peters.

Le altre vittorie sono più nette: abbiamo un 5-0 nel maggio 1971 e il 2-0 dell’ottobre 2016, mentre l’ultima a Malta si è disputata per le qualificazioni ai Mondiali 2018, nel settembre precedente, e l’Inghilterra si è imposta per 4-0. Curiosamente, tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo: la nazionale di Pietro Ghedin ha tenuto botta fino al 53’, poi Harry Kane ha aperto la diga dalla quale, tuttavia solo tra 86’ e 92’, sono passati Ryan Bertrand, Danny Welbeck e lo stesso Kane. Insomma: vero che gli inglesi hanno sempre vinto contro Malta, ma non sempre dominando in lungo e in largo… (agg. di Claudio Franceschini)

MALTA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Inghilterra sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sui canali Sky Sport Summer per la diretta integrale e Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Malta Inghilterra, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

TUTTO FACILE PER GLI INGLESI…

Malta Inghilterra, in diretta venerdì 16 giugno 2023 alle ore 20.45 presso il Ta’Qali National Stadium di Ta’Qali, sarà una sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024. L’Inghilterra cerca la fuga dopo la vittoria ottenuta sull’Ucraina che ha dato seguito al successo all’esordio in queste qualificazioni con l’Italia. Rispettando il pronostico a Malta i Leoni si troverebbero già al primo posto, ipotecando il passaggio alla fase finale degli Europei dell’anno prossimo.

Malta ha perso contro l’Italia nell’ultima sfida disputata, primo successo per gli azzurri dopo il delicato ko proprio contro gli inglesi, con la Nazionale allenata dall’italiano Marcolini che sembra destinata ad occupare l’ultimo posto nel raggruppamento. Il 9 giugno scorso però Malta è tornata alla vittoria superando il Lussemburgo in amichevole. Ultimo precedente con gli inglesi a Malta datato primo settembre 2017, in quell’occasione i Leoni vinsero 0-4.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA INGHILTERRA

Le probabili formazioni della diretta Malta Inghilterra, match che andrà in scena al Ta’Qali National Stadium di Ta’Qali. Per Malta, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Alioski, Bardhi, Ademi, Trickovski; Elmas; Trajkovski, Spirovski. Risponderà l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pickford; Trippier, Maguire, Guehi, Shaw; Alexander-Arnold, J. Henderson, Bellingham; Saka, Wilson, Rashford.

MALTA INGHILTERRA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Malta Inghilterra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria di Malta con il segno 1 viene proposta a una quota di 4o.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 15.00, mentre l’eventuale successo dell’Inghilterra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.03.











