Video/ Malta Ucraina (risultato 1-3) gol e highlights: Mudryk salva Rebrov (Euro 2024)

VIDEO MALTA UCRAINA

L’Ucraina vince in rimonta a Malta e torna seconda nel girone nella corsa a Euro 2024. Ucraina aggressiva nei primi minuti e al 3′ una rasoiata di Mudryk manca di poco il bersaglio. Al 13′ però è Malta a trovare il vantaggio a sorpresa, sblocca il risultato Paul Mbong dopo una bella progressione, rasoterra piazzato poi alle spalle di Anatoliy Trubin. E’ sicuramente Mykhailo Mudryk l’uomo più pericoloso dell’Ucraina in avvio di gara, al 21′ nuovo assolo dell’attaccante del Chelsea che viene però chiuso al momento del tiro dalla difesa maltese. Viene ammonito Matviienko nell’Ucraina che riesce però a cambiare passo nella seconda metà del primo tempo. Al 35′ ci prova ancora Malta con Nwoko che calcia di poco sopra la traversa, quindi l’Ucraina ribalta la situazione. Pareggio al 38′ con Ryan Camenzuli che infila la sua porta per il più classico degli autogol, quindi al 43′ Dobyk può andare al tiro dal dischetto, rigore causato dall’autore del gol del vantaggio di Malta, Mbong. Bonello riesce solo a toccare e l’Ucraina chiude la prima frazione di gioco in vantaggio.

Diretta/ Malta Ucraina (risultato finale 1-3): tris di Mudyk! (Euro 2024, 17 ottobre 2023)

L’Ucraina inizia il secondo tempo con Svatok in campo al posto di Matviienko. Al 2′ ancora pericoloso Mbong che trova però stavolta la pronta risposta di Trubin, al 4′ risponde l’Ucraina con un tentativo mancino di Sydorchuk che si alza sopra la traversa. Al 10′ ancora Malta in avanti, murata una conclusione da fuori di Yannick, al 14′ Mudryk scappa di nuovo alla difesa di casa ma la sua rasoiata finisce d’un soffio a lato. Al 16′ gran risposta di Trubin che nega il pari a Nwoko che aveva provato la gran botta dal limite, mentre al 20′ la difesa dell’Ucraina blocca una nuova iniziativa di Mbong. Malta prova a tenere il baricentro alto, giocando a viso aperto a caccia del pareggio, ma è l’Ucraina a trovare il gol che chiude definitivamente la partita: al 40′ altra iniziativa di Mudryk che scappa in mezzo ai difensori avversari e insacca il definitivo 1-3. Con la contemporanea sconfitta dell’Italia a Wembley, l’Ucraina ritrova il secondo posto nel girone ma per la squadra di Rebrov servirà comunque un risultato pieno con l’Italia, con ogni probabilità, per trovare la qualificazione a Euro 2024.

Diretta/ Inghilterra Italia (risultato finale 3-1): la chiude Kane! (17 ottobre 2023)

IL TABELLINO DELLA PARTITA: MALTA UCRAINA 1-3

MARCATORI: 13′ Mbong (M); 38′ aut. Camenzuli (U); 43′ Dovbyk (U); 85′ Mudryk (U) MALTA (5-3-2): Bonello; Mbong (87′ Montebello), S. Borg, Borg, Pepe, Camenzuli; Kristensen, Muscat (70′ Kristensen), Yannick (88′ Pisani); J. Mbong (79′ Attard), Nwoko (70′ Satariano). ALLENATORE: Marcolini UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Karavaev (76′ Zubkov), Zabarnyi, Matvienko (46′ Svatok), Mykolenko; Zinchenko (88′ Pikhalyonok), Sydorchuk; Vanat (68’Konoplya), Sudakov (68′ Nazaryna), Mudryk; Dovbyk. ALLENATORE: Rebrov ARBITRO: Morten Krogh RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI, CLASSIFICHE/ Italia terza, Ucraina seconda. Diretta gol live 17 ottobre NOTE: AMMONITI: 31′ Matviienko (U); 90+5′ Pisani (M); 90 +5′ Zubkov (U) VIDEO MALTA UCRAINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA