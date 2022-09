Video/ Manchester City Borussia Dortmund (2-1) gol e highlights: Haaland trascinatore

VIDEO MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND (2-1): I PADRONI DI CASA VINCONO DI RIMONTA

La gara tra il Manchester City e il Borussia Dortmund era una delle più attese della serata di Champions League. Se la prima parte la partita è stata piuttosto sottotono, nel finale si è accesa incredibilmente. Il primo tempo è stato abbastanza scialbo da un punto di vista delle emozioni.

Entrambe le squadre si sono studiate a lungo e nessuna ha cercato di smuovere le acque. Bisognava avere una scossa. E questa è arrivata al minuto 56 della ripresa quando i tedeschi sono passati clamorosamente in vantaggio. Palla verso il cuore dell’area e stacco perentorio del britannico Bellingham che da due passi non sbaglia. CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND (2-1)

VIDEO MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND: IL MANCHESTER LA RIBALTA IN 4 MINUTI

Dopo il gol del vantaggio del Borussia, Pep Guardiola da la scossa effettuando tre cambi offensivi. Il meritato pareggio arriva però soltanto a 10 minuti dalla fine grazie a Stones che indovina il tiro dalla distanza. Tempo 4 minuti e l’operazione rimonta viene portata a termine.

Crossa dalla trequarti di Cancelo, allungo in semi rovesciata di Haaland che al volo non sbaglia. Gol del 2-1 alla sua ex squadra e ancora una gara a segno. L’attaccante norvegese anche quando è sottotono riesce alla fine a metterci lo zampino e a portare la squadra di Pep Guardiola alla vittoria. Gli inglesi guidano il gruppo G di Champions League.

VIDEO MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY: Ederson, Akanji M., Ake N., Cancelo J., De Bruyne K., Grealish J. (dal 13′ st Foden P.), Gundogan I. (dal 13′ st Silva B.), Haaland E. (dal 45’+2 st Phillips K.), Mahrez R. (dal 13′ st Alvarez J.), Rodri, Stones J.

Allenatore: Guardiola P.

DORTMUND: Meyer A., Bellingham J., Can E., Guerreiro R., Hummels M., Meunier T., Modeste A. (dal 33′ st Schlotterbeck N.), Ozcan S. (dal 43′ st Moukoko Y.), Reus M. (dal 43′ st Adeyemi K.), Reyna G. (dal 17′ st Malen D.), Sule.

Allenatore: Terzic E.

MARCATORI: al 35′ st Stones J. (Manchester City) , al 39′ st Haaland E. (Manchester City) al 11′ st Bellingham J. (Dortmund) .

AMMONIZIONI: al 8′ st Rodri (Manchester City), al 45’+4 st Foden P. (Manchester City), al 45’+5 st Guardiola P. (Manchester City) al 34′ st Malen D. (Dortmund), al 43′ st Ozcan S. (Dortmund), al 45’+4 st Meunier T. (Dortmund).











