Video/ Manchester City Lione (1-3): highlights e gol. Guardiola di nuovo KO!

Quarti di finale di Champions League ancora una volta maledetti per il City di Pep Guardiola. Il Lione colpisce nei momenti chiave della partita, gli inglesi sbagliano tanto ma possono rammaricarsi per l’incredibile errore di Sterling, che non ha spinto in rete a porta vuota il pallone che sarebbe valso il 2-2. Finisce invece con il Lione che si guadagna la semifinale contro il Bayern Monaco, dall’altra parte del tabellone il Paris Saint Germain affronterà il Lipsia: sarà una Champions franco-tedesca con Italia, Spagna e Inghilterra che resteranno clamorosamente a guardare. Nel primo tempo il Manchester City fa la partita ma risulta sterile la manovra degli inglesi. Al 23’ la svolta: su lancio dalle retrovie Toko-Ekambi brucia la retroguardia avversaria, Garcia contrasta ma Cornet si avventa sulla sfera e piazza il pallone a fil di palo. Il City non riesce a reagire nel primo tempo, nella ripresa alza i ritmi e riesce a riequilibrare il match al 24′: grande affondo di Sterling che scarica indietro per l’accorrente De Bruyne, stoccata precisa del belga che vale l’1-1. Il City però si sbilancia troppo e il Lione colpisce ancora: al 34′ Aouar imbuca per Dembelé che scatta in campo aperto e arrivato davanti a Ederson lo infila sotto le gambe, riportando in vantaggio il Lione. Al 41′ il City manca però la più incredibile delle occasioni per il pareggio: cross tagliato di Gabriel Jesus, Anthony Lopes è superato ma Sterling manca l’appoggio a porta vuota. E arriva il colpo del ko: al 42′ presa difettosa di Ederson su un destro di Aouar, arriva Dembelé che realizza una doppietta destinata a restare storica, col Lione in semifinale di Champions per la seconda volta nella sua storia, ancora contro il Bayern come nel 2010.

LE DICHIARAZIONI

Per Pep Guardiola e il Manchester City i quarti di finale di Champions League si stanno rivelando una vera e propria maledizione: “”In partite come queste non puoi commettere questi errori. Si adesso siamo delusi, dobbiamo fare un po’ di vacanze per ricominciare e continuare insieme ai giocatori. Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti e andare oltre, vedremo cosa succederà. Non siamo riusciti a trovare i nostri spazi, poi negli ultimi 20′ minuti del primo tempo stavamo facendo meglio. In questo tipo di competizioni devi essere perfetto, noi non lo siamo stati. Non voglio parlare del secondo gol del Lione perché altrimenti sembra che io possa trovare delle scuse o lamentarmi. Abbiamo fatto degli errori, soprattutto nei momenti chiave. Abbiamo provato a coprire i nostri punti deboli, ma loro hanno attaccato benissimo. Noi abbiamo faticato a trovare i nostri spazi in attacco. Purtroppo abbiamo sprecato una buona occasione e abbiamo concesso due gol. Abbiamo creato più occasioni, anche se non ho visto le statistiche”. L’autore del primo gol dei francesi, Maxwel Cornet, sottolinea invece i meriti del Lione: “Se siamo dove siamo oggi non è questione di fortuna. Abbiamo lavorato molto in allenamento prima di tornare a giocare. Lo si è visto questa sera, ora ci sono ancora due partite da giocare. Questa sera abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra.”

