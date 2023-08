Video/ Manchester City Newcastle (1-0) gol e highlights: un lampo di Alvarez per tre punti (Premier)

VIDEO MANCHESTER CITY NEWCASTLE (1-0): PRIMO STOP PER TONALI

Primo stop per il Newcastle di Sandro Tonali che si arrende a Etihad di fronte al Manchester City, campione d’Inghilterra. Un gol di Alvarez consente al City di salire a 6 punti e restare a punteggio pieno mentre il Newcastle, mai pericoloso dalle parti di Ederson, rimane fermo a quota 3. La sfida di Etihad è piuttosto noiosa, se non per le fiammate di Foden e Alvarez. Il Newcastle non punge, Tonali si scontra spesso con Rodri e con Kovacic, Bruno Guimaraes vive una serata complessa e con molti errori, e davanti i vari Isak, Almiron e Gordon non trovano spazi. Nemmeno il Manchester City costruisce chissà cosa ma al 31′ Foden riesce a servire rapidamente in verticale Alvarez che riceve appena dentro l’area di rigore sul vertice destro, controlla ed esplode un diagonale a mezza altezza che spedisce la sfera all’incrocio senza dare scampo a Pope.

VIDEO MANCHESTER CITY NEWCASTLE: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il tecnico ospite Eddie Howe si gioca le carte Barnes, Anderson e Wilson, ma il City non corre alcun pericolo. Anzi, poco dopo il quarto d’ora di gioco, la squadra di Pep Guardiola sfiora il raddoppio con Haaland ma il norvegese la prima volta è impreciso e la palla esce di poco, mentre sul secondo tentativo trova l’attenta respinta coi piedi di Pope. La gara si avvia stancamente fino al 94′ e al fischio dell’arbitro i tifosi di Etihad Stadium possono celebrare il primo successo stagionale in casa, dove la squadra di Guardiola vince da 17 partite in fila tra tutte le competizioni. Nel prossimo turno i campioni d’Europa giocheranno sul campo dello Sheffield United mentre il Newcastle ospiterà il Liverpool di Klopp.

VIDEO MANCHESTER CITY NEWCASTLE: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Foden, Alvarez, Grealish, Haaland . A disposizione: Ortega, Ake, Bobb, Gomez, Lewis, McAtee, Palmer, Perrone, Phillips. All.: Guardiola

NEWCASTLE: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Tonali (dal 22′ st Anderson), Guimaraes B., Joelinton (dal 12′ st Longstaff), Almiron (dal 41′ st Livramento), Isak (dal 21′ st Wilson), Gordon (dal 11′ st Barnes). A disposizione: Dubravka, Lascelles, Ritchie, Targett. All.: Howe

Marcatori: 31′ pt Alvarez

Ammoniti: Alvarez, Gordon, Tonali, Joelinton, Barnes, Guimaraes B.

