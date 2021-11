Video/ Manchester City Psg (2-1): highlights e gol. Gabriel Jesus decide il match

VIDEO MANCHESTER CITY-PSG (2-1): LA SINTESI

Al City of Manchester Stadium il Manchester City supera in rimonta il Paris Saint-Germain per 2 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Guardiola a prendere subito in mano le redini del match guadagnandosi il controllo delle operazioni attraverso il loro consueto possesso palla. Al 5′ gli inglesi vedono sfumare la possibilità di spezzare l’equilibrio quando il colpo di testa di Rodri viene salvato sulla linea di porta da Kimpembe e Navas si fa poi trovare pronto sul tentativo di Mahrez. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pochettino provano a colpire con Neymar al 17′, centrando tuttavia il suo compagno Mendes che si trovava in posizione di fuorigioco.

Gli inglesi replicano al 18′ con una splendida azione corale cominciata a rifinita da Mahrez calciando a giro alto sopra la traversa da posizione favorevole a causa della deviazione in calcio d’angolo di Hakimi. Al 28′ è Zinchenko a sparare addosso ad un avversario. Nel finale del primo tempo i britannici si disperano al 33′ quando Gundogan centra un palo e la nuova giocata di Mahrez viene parata in corner. I parigini mancano la chance migliore per sbloccare la partita al 44′ su una conclusione larga non di molto di Mbappe.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione sembra essere molto differente rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente dato che è Mbappe a mettere a segno la rete del vantaggio francese al 50′, raccogliendo la sfera deviata da un avversario. Il tempo passa ed il PSG perde prematuramente per infortunio Herrera, rimpiazzato da Danilo già al 60′. I Citizens crescono e pareggiando al 63′ per merito del gol siglato da Sterling su assist del subentrato Gabriel Jesus, il quale firma poi pure la rete del sorpasso con l’aiuto di Bernardo Silva al 77′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l‘arbitro italiano D. Orsato ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Rodri, Cancelo e Gabriel Jesus nel City. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Manchester City di portarsi a quota 12 nella classifica del girone A della Champions League mentre il PSG resta fermo con i suoi 8 punti.

IL TABELLINO

Manchester City-Psg 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 50′ Mbappe(P); 63′ Sterling(M); 77′ Gabriel Jesus(M).

Assist: 63′ Gabriel Jesus(M); 77′ Bernardo Silva(M).

MANCHESTER CITY (4-3-3) – Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo; Gundogan, Rodri, Zinchenko(54′ Gabriel Jesus); Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola.

PSG (4-3-3) – Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes(67′ Kehrer); L. Paredes, A. Herrera(61′ Danilo), I. Gueye(67′ Di Maria); Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Arbitro: D. Orsato (Italia).

Ammoniti: 55′ Rodri(M); 80′ Cancelo(M); 90’+3′ Gabriel Jesus(M).

