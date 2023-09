Video/ Manchester City Stella Rossa (3-1) gol e highlights: ribaltone nella ripresa (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY STELLA ROSSA 3-1: GUARDIOLA DOMINA!

Nel match di Champions League tra Manchester City e Stella Rossa, il primo tempo è stato dominato dagli uomini di Guardiola che sono andati più volte a un passo dal gol con Nunes, Foden, Aké e Haaland (che ha anche scheggiato la traversa). Nessuno di loro però ha fatto i conti con il portiere ospite, Glazer, che ha cercato in tutte le maniere di abbassare la saracinesca. I campioni d’Europa del City hanno prodotto una miriade di occasioni eppure sono andati al riposo in svantaggio. Nel recupero, infatti, Bukari – partito sul filo del fuorigioco – trafigge Ederson, c’è stato un momento di sospensione quando l’arbitro ha inizialmente annullato il gol – su segnalazione dell’assistente – che poi è stato convalidato dal VAR: Rúben Dias, seppur di pochissimo, era avanti.

Tuttavia, nella ripresa, il City non ha perso tempo a dimostrare perché sono i campioni d’Europa. L’intesa tra Haaland e Álvarez funziona a meraviglia e sono proprio loro due a confezionare la rete del pareggio. Allo scoccare dell’ora di gioco, Glazer rovina la sua prestazione con un’uscita senza senso sulla punizione senza troppe pretese dell’argentino che fa doppietta nella maniera forse più inaspettata. Situazione ribaltata, i padroni di casa trovano molti più spazi ora che i giocatori della Stella Rossa non hanno più nulla da difendere e lasciano campo libero a uno come Rodri che fissa il risultato sul 3-1 con un tocco da biliardo, L’unica nota stonata stasera per Guardiola è l’infortunio muscolare di Bernardo Silva, uscito poco prima dell’intervallo. Il primo posto nel gruppo G sembra già prenotato: Lipsia, Young Boys e Stella Rossa possono al massimo contendersi la piazza d’onore. Ma questo si sapeva sin dal giorno dei sorteggi.

VIDEO GOL MANCHESTER CITY STELLA ROSSA 3-1, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-STELLA ROSSA 3-1 (0-1)

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias (83’ Rico Lewis), Aké, Sergio Gómez (58’ Akanji); Rodri (83’ Phillips), Nunes; Bernardo Silva (44’ Doku), Álvarez, Foden (83’ Bobb); Haaland. All. Josep Guardiola.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): O. Glazer; Mijailović, Djiga, Dragović, Rodić; Hwang (82’ Kangwa), Stamenic; Bukari (82’ Degenek), Ivanić (68’ Olayinka),S. Mitrović (77’ Lučić); Ndiaye (68’ Krasso). All. Barak Bakhar.

ARBITRO: João Pinheiro (POR).

AMMONITI: 24’ Rodri (MC), 32’ Rodić (SR), 56’ Rúben Dias (MC), 82’ Stamenic (SR).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 45’ Bukari (SR), 47’ e 60’ Álvarez (MC), 73’ Rodri (MC).

