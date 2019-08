Video/ Manchester City Tottenham (2-2): gol e highlights, 4 gol e tante emozioni

Il video di Manchester City Tottenham ci parla di una gara terminata col risultato finale di 2-2. Nel primo tempo i padroni di casa vivono un ottimo avvio di gara ma bisogna aspettare il 20′ perchè Sterling porti in vantaggio i suoi con un colpo di testa su assist di De Bruyne. I londinesi non demordono e, infatti, pareggiano immediatamente grazie a Lamela al 23′, sfruttando il suggerimento di Ndombele. Ci pensa sempre De Bruyne a firmare il passaggio vincente per il nuovo gol del vantaggio siglato da Aguero al 35′. Nel secondo tempo, un po’ a sorpresa, gli Spurs ristabiliscono l’equilibrio per merito del neo entrato Lucas, servito da Lamela, al 56′. I Citizens schiacciano gli avversari e collezionano occasione dopo occasione fino alla rete di Gabriel Jesus del 92′, annullata però a causa di un tocco di mano di Laporte su segnalazione del VAR. Il punto conquistato permette sia al Manchester City che al Tottenham di portarsi a quota 4 punti esattamente dopo aver disputato le prime due giornate di Premier League.

VIDEO MANCHESTER CITY TOTTENHAM (2-2): LE STATISTICHE

Per il video di Manchester City Tottenham andiamo a guardare da vicino i numeri. Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto combattuta ed il Manchester City avrebbe forse dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto al pareggio finale: la squadra di Guardiola ha fatto suo il possesso palla con il 56%, supportato anche da un maggior numero di passaggi, ovvero 550 su 607 contro 421 su 501. In fase offensiva spicca poi sempre il City con addirittura 30 a 3 conclusioni totali, delle quali ben 10 a 2 indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Manchester City è stata la squadra più scorretta a fronte del 14 a 4 nel computo dei falli commessi e l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo soltanto Sterling tra le fila dei Citizens.

IL TABELLINO

Prima del video di Manchester City Tottenham andiamo a raccontare la partita attraverso il tabellino:

Reti: 20′ Sterling (M); 23′ Lamela (T); 35′ Aguero (M); 56′ Lucas (T).

Assist: 20′, 35′ De Bruyne (M); 23′ Ndombele (T); 56′ Lamela (T).

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Rodrigo (78′ David Silva), Gundogan; De

Bruyne, Sterling, Bernardo Silva (80′ Mahrez); Aguero (66′ Gabriel Jesus). All.: Guardiola.

TOTTENHAM (4-3-2-1) Lloris; Walker-Pieters, Sanchez, Alderweireld, Rose; Ndombele, Winks (56′ Lucas), Sissoko M.; Eriksen(90’+1′ Skipp), Lamela (85′ Lo Celso); Kane. All.: Pochettino.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Ammoniti: 26′ Sterling (M).

HIGHIGHTS DI MANCHESTER CITY TOTTENHAM



© RIPRODUZIONE RISERVATA