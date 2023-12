Video/ Manchester United Bayern Monaco (0-1) gol e highlights: ci pensa Coman! (Champions 12 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANCHESTER UNITED BAYERN MONACO: LA SINTESI

All’Old Trafford il Bayern Monaco supera in trasferta il Manchester United per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Ten Hag sembrano partire bene affacciandosi subito in avanti con Dalot al 4′ ed Antony al 5′. Gli ospiti allenati da mister Tuchel replicano con una conclusione imprecisa di Kane al 10′ e lamentandosi per un presunto fallo non ravvisato nei confronti di Musiala in area di rigore al 18′. I minuti scorrono sul cronometro e le emozioni davvero degne di nota scarseggiano su entrambi i fronti nonostante la volontà delle due squadre di spezzare l’equilibrio di partenza.

Gli inglesi si vedono inoltre costretti a sostituire prematuramente Maguire con Evans al 41′ a causa di un infortunio. Nel secondo tempo i Red Devils ricominciano in apparenza con lo spirito giusto per provare a spezzare l’equilibrio sebbene le conclusioni di Bruno Fernandes non fruttino quanto sperato tra il 49′ e il 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i bavaresi riescono a passare in vantaggio al 71′ grazie alla rete messa a segno dall’ex juventino Coman, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Kane.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro norvegese E. Eskas ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Antony ed Amrabat da un lato, Goretzka dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno della competizione continentale permettono al Bayer Monaco di salire a quota 16 nella classifica del girone A della Champions League mentre il Manchester United non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANCHESTER UNITED BAYERN MONACO: IL TABELLINO

Manchester United-Bayern Monaco 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 71′ Coman(B).

Assist: 71′ Kane(B).

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All.: Ten Hag.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sané; Kane. All.: Tuchel.

Arbitro: E. Eskas (Norvegia).

Ammoniti: 53′ Antony(M); 61′ Amrabat(M); 88′ Goretzka(B).













