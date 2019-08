Diretta Manchester United Chelsea/ Streaming video: quote e risultato del big-match

Manchester United Chelsea, in diretta naturalmente dal palcoscenico dello stadio Old Trafford di Manchester, si gioca questo pomeriggio, domenica 11 agosto 2019, alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali). Si tratta senza ombra di dubbio del big-match di maggiore spicco nella prima giornata della Premier League 2019-2020, che dunque comincia proponendo subito una delle sue sfide più intriganti. Manchester United Chelsea ci darà dunque subito le prime risposte sui Red Devils che hanno confermato Ole Gunnar Solskjaer e sui Blues che invece hanno iniziato un nuovo corso affidato a Frank Lampard dopo che Maurizio Sarri si è congedato vincendo l’Europa League, dove quest’anno dovrà accontentarsi di giocare il Manchester United, rimasto fuori dal suo tradizionale palcoscenico della Champions League. Naturalmente è presto per trarre giudizi significativi sulle due squadre, ma qualche indicazione potrà già arrivare e soprattutto speriamo che ci possa essere spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo la diretta tv di Manchester United Chelsea sarà naturalmente garantita da Sky, dal momento che l’emittente satellitare è la casa della Premier League. Per la precisione l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (203), oltre che in diretta streaming video tramite il servizio riservato agli abbonati tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED CHELSEA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Manchester United Chelsea. Alla prima giornata di campionato non ci possono essere certezze assolute, ma per i Red Devils disegniamo il 4-2-3-1 con Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw nella linea difensiva a quattro davanti a De Gea; in mediana la coppia formata da McTominay e Poggia, mentre in avanti dovrebbero agire le ali James e Martial, Lingard come trequartista centrale e Rashford prima punta. Il modulo dovrebbe essere lo stesso anche per il nuovo Chelsea di Lampard, con i seguenti possibili titolari: Kepa in porta; difesa a quattro con Azpilicueta, Christensen, Zouma ed Emerson da destra a sinistra; in mediana ecco la coppia formata da Kante e Jorginho, mentre Pedro, Mount e Pulisic agiranno sulla linea della trequarti in appoggio al centravanti Abraham.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Manchester United Chelsea pende dalla parte dei padroni di casa, anche grazie al fattore campo. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai presentano un quadro comunque abbastanza equilibrato: il segno 1 è quotato a 2,15, mentre si sale a quota 3,30 per il segno X e si arriva poi fino a 3,45 volte la posta in palio in caso di segno 2.



