DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: TORNA LA CLASSICA!

Non vediamo l’ora della diretta Manchester United Liverpool: torna la grande classica del calcio inglese, alle ore 17:00 (italiane) di domenica 1 settembre saremo a Old Trafford per la terza giornata di Premier League 2024-2025, e una sfida già importante per entrambe le squadre. Per il Manchester United, reduce da una stagione in chiaroscuro e chiusa al di sotto delle aspettative (ma vincendo la FA Cup), si tratta di riscattare immediatamente la bruciante sconfitta di Brighton: primo passo falso per Erik Ten Hag, se non altro l’allenatore olandese è stato confermato e dunque i Red Devils dimostrano di voler costruire un progetto che possa durare nel tempo, senza lasciarsi andare a facili isterismi.

Per Ten Hag oggi sarà derby contro Arne Slot, che ha preso il posto di Jurgen Klopp: naturalmente sarà impossibile sostituire in tutto e per tutto il manager tedesco ma l’ex Feyenoord ha comunque iniziato bene, vincendo entrambe le partite di Premier League e portando subito il suo Liverpool in testa alla classifica. Oggi dunque la diretta Manchester United Liverpool ci consegna uno straordinario test per entrambe le squadre, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE MANCHESTER UNITED LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Come sempre la Premier League è sui canali della televisione satellitare: per assistere alla diretta tv di Manchester United Liverpool avrete bisogno di un abbonamento e il match si potrà seguire sia su Sky Sport Calcio, al numero 202 del decoder, che su Sky Sport 4K laddove ovviamente l’opzione sia disponibile. In assenza di un televisore va ricordata la possibilità della diretta streaming video, che con questa emittente non comporta costi aggiuntivi: vi basterà infatti attivare e installare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Manchester United Liverpool Ten Hag potrebbe ritrovare Hojlund, dunque Bruno Fernandes falso nove a Brighton tornerebbe sulla trequarti con Mount (o Garnacho) da esterno, a completare il quadro offensivo invece dovrebbe essere Rashford. Sempre indisponibili Yoro, infortunatosi appena arrivato, e Malacia; in difesa il Manchester United ha il dubbio Maguire-De Ligt per affiancare Lisandro Martinez, in porta c’è naturalmente Onana con Mazraoui che agisce da terzino destro e Dalot sulla sinistra, alternative a questo schieramento possono arrivare da Eriksen e Antony ma staremo a vedere.

Slot nella diretta Manchester United Liverpool ha tutti a disposizione e dovrà fare delle scelte: Gakpo e Darwin Nuñez possono tornare utili, soprattutto l’uruguayano che sostituirebbe Diogo Jota al centro del tridente, l’olandese se la deve vedere con Luis Diaz mentre non è in discussione la maglia di Salah. In mezzo al campo i candidati principali restano Mac Allister e Szoboszlai con la regia di Gravenberch, che viene preferito a Endo anche perché Slot lo conosce bene; occhio alla possibilità di vedere Harvey Elliott titolare, in difesa invece sembra tutto fatto con Alexander-Arnold riportato a terzino, Robertson dall’altra parte e poi Van Dijk e Ibrahima Konaté a protezione di Alisson.

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote Snai circa la previsione sulla diretta Manchester United Liverpool? I Reds pur giocando in trasferta partono nettamente favoriti: il segno 2 che identifica la vittoria del Liverpool ha un valore che ammonta a 1,85 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo a 3,65 volte la vostra giocata per il segno 1 sul quale puntare per il successo del Manchester United. Il pareggio, opzione che viene identificata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe una vincita che equivale a 4,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.