Video/ Manchester United Partizan (3-0): highlights e gol. Match mai in discussione

Come si evince dal video con gli highlights e i gol di Manchester United-Partizan Belgrado 3-0, è stata una vittoria facile per i Red Devils che grazie a questo risultato si qualificano ai sedicesimi di Europa League con due turni d’anticipo. Resta da blindare il primo posto nel gruppo L e molto probabilmente sarà decisivo lo scontro diretto con l’AZ Alkmaar in programma all’ultima giornata. Gara a senso unico all’Old Trafford con i padroni di casa troppo forti per la compagine serba che ha pensato solamente a limitare i danni e a non prenderne troppi, riuscendoci in parte visto che gli uomini di Solskjaer potevano segnarne molti di più. Soprattutto nella prima frazione di gioco Rashford grazia più volte gli avversari e il numero 10 gonfierà la rete soltanto nella ripresa quando il match era già in discesa per gli inglesi che in precedenza avevano trovato la via del gol con Greenwood e Martial. A essere sinceri il 3-0 sta pure stretto al Manchester United, Stojkovic è andato a raccogliere per tre volte il pallone in fondo alla rete ma si può considerare tranquillamente il migliore dei suoi, senza di lui il passivo sarebbe stato ancora più pesante per gli uomini di Milosevic, mai in partita e che sono stati poco più degli sparring partner per chi in Premier League fatica a trovare una continuità di risultati e in Europa può invece togliersi parecchie soddisfazioni importanti.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-PARTIZAN BELGRADO 3-0 (2-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Maguire, Rojo, Young; Fred (63′ Garner), McTominay (75′ Lingard); Greenwood, Mata, Rashford (67′ Pereira); Martial. All. Ole Gunnar Solskjaer.

PARTIZAN BELGRADO (4-4-2): Stojkovic; Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic; Natcho (60′ Tosic), Zdjelar, Scekic, Asano (69′ Stevanovic); Soumah, Sadiq (85′ Ivanovic). All. Savo Milosevic.

ARBITRO: Mattias Gestranius (FIN).

AMMONITI: Natcho (P), Pavlovic (P), Young (MU).

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 22′ Greenwood (MU), 33′ Martial (MU), 49′ Rashford (MU).



