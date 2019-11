Diretta Manchester United Partizan/ Streaming video tv: Red Devils in Europa League

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Manchester United Partizan Belgrado sarà diretta dall’arbitro finlandese Mattias Gestranius, e si gioca giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester: sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Momento delicato per i Red Devils che dopo una fase di ripresa sono caduti di nuovo in Premier League sul campo del Bournemouth, anche se hanno superato il turno in Carabao Cup battendo il Chelsea a Stamford Bridge. Lo United resta a metà classifica a -10 dalla zona Champions League, ma guida il girone di Europa League dopo la vittoria a Belgrado dell’andata. Il Partizan dovrà cercare l’impresa a Old Trafford per non staccarsi dal secondo posto che l’AZ Alkmaar potrebbe blindare contro l’Astana. In Serbia il Partizan è risalito al quarto posto dopo il 4-0 al Vojvodina ma resta a -10 dalla Stella Rossa prima in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Partizan Belgrado sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match sul canale numero 203, Sky Sport Football. Partita visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED PARTIZAN

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Manchester United Partizan Belgrado, giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Manchester United allenato dal norvegese Solskjaer sarà schierato con un 4-2-3-1: Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Rojo, Williams, Jones, McTominay, Lingard, Juan Mata, Garner, Martial. Risponderà con un 4-4-2 il Partizan Belgrado allenato dal serbo Milosevic: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Soumah, Zdjelar, Natcho, Tosic, Sadiq, Asano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Manchester United Partizan Belgrado, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra di casa come favorita. Vittoria interna quotata 1.40, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.20 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 9.00. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 2.10, under 2.5 proposto a una quota 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA