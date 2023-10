Video/ Mantova Alessandria (2-0) gol e highlights: padroni di casa primi! (Serie C, 6 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANTOVA ALESSANDRIA: LA CRONACA

Video Mantova Alessandria che presenta subito un’importante occasione capitata direttamente da calcio piazzato con Galuppini. L’occasione del calciatore viene sventata l’ottimo intervento difensivo di Liverani. Il portiere poi si rende protagonista anche poco più tardi con una grande parata su Fiori, ma prima c’è il vantaggio dei padroni di casa che sfruttano l’autorete sfortunata di Nichetti. Ancora Galuppini imprendibile sulla fascia che mette in mezzo un traversone interessante che trova la deviazione sfortunata del centrocampista avversario. Mantova che va vicinissimo al raddoppio prima con l’attaccante siciliano Monachello e dopo con Fiori e ancora il centravanti di Palma di Montechiaro. Nel corso del primo tempo ben tre cartellini gialli usciti dal direttore di gara: Anatriello per gli ospiti; Fiori e Maggioni per i padroni di casa. Prima del termine per primo tempo c’è spazio per l’occasione di Nichetti che non trova la gioia del gol.

Secondo tempo della sfida tra Mantova e Alessandria che si apre con il gol dopo 11 minuti dall’inizio della nuova frazione di gioco da parte di Fiori. Conclusione da fuori che si insacca sotto l’incrocio dei pali per il calciatore del Mantova, imprendibile per Liverani che ha già sfoderato comunque diversi interventi provvidenziali. Poco dopo lo stesso calciatore ci riprova da fuori ma questa volta la palla termina sul fondo dopo aver fatto girare il pallone. Secondo tempo che presenta tanti contrasti e cartellini gialli sia da una parte che dall’altra. La partita termina con il risultato di 2-0 in favore del Mantova che sale ancora in classifica approdando in prima posizione, lasciando Alessandria all’ultimo posto.

VIDEO GOL MANTOVA ALESSANDRIA: IL TABELLINO

MANTOVA: Festa M. (Portiere), Maggioni T., Brignani F., Redolfi A., Panizzi E. (dal 36′ st Celesia C.), Muroni M., Burrai S., Trimboli S. (dal 26′ st Wieser D.), Galuppini F. (dal 37′ st Bragantini D.), Monachello G. (dal 26′ st Mensah D.), Fiori A. (dal 27′ st Debenedetti A.). A disposizione: Argint G., Bani C., Fedel G., Giacomelli S., Napoli A., Radaelli N., Sonzogni L. (Portiere), Suagher E.

ALESSANDRIA: Liverani L. (Portiere), Ciancio S., Rota A., Giubilato L. (dal 17′ st Manneh K.), Pellegrini L., Nichetti M., Nunzella L. (dal 16′ st Sepe A.), Rossi E., Mastalli A., Pagliuca M. (dal 37′ st Pellitteri A.), Anatriello G. (dal 17′ st Gazoul M.). A disposizione: Belgiovine D., Crivellaro S., Ercolani L., Ghiozzi M., Ndir M. A., Vaughn C., Virano R. (Portiere), Zerbo P.

Reti: al 5′ pt Nichetti M. (Mantova) autogol, al 11′ st Fiori A. (Mantova) .

Ammonizioni: al 32′ pt Fiori A. (Mantova), al 38′ pt Maggioni T. (Mantova), al 32′ st Muroni M. (Mantova) al 18′ pt Anatriello G. (Alessandria), al 8′ st Mastalli A. (Alessandria).

