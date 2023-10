Diretta/ Mantova Alessandria (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 6 ottobre 2023)

DIRETTA MANTOVA ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Mantova Alessandria pone di fronte due formazioni che al momento si trovano quasi agli antipodi della classifica del girone A di serie C. Seguendo le statistiche, partendo dai padroni di casa si notano ben 13 punti collezionati in sei sfide. La media è di più di 2 a partita. I gol realizzati e subiti dalla formazione lombarda sono rispettivamente 11 e 6. Da segnalare in quota gol la presenza dell’attaccante Francesco Galuppini, autore di tre degli 11 gol realizzati; seguono Brignani e Maggioni con due reti in campionato. Il primo posto è lontano solamente tre punti e la partita di oggi potrebbe portare la formazione biancorossa sempre più vicino alle zone alte della classifica.

Dall’altra parte del campo è presente l’Alessandria che al momento ha collezionato solamente un punto nelle precedenti sei sfide. Un inizio di campionato da dimenticare per la formazione piemontese con solamente 2 gol all’attivo e 10 subiti. Con due gol in campionato risulta essere il peggior attacco del girone: le uniche reti sono state realizzate da Anatriello e Gazoul. Per gli ospiti la vittoria in campionato manca dal playout vinto lo scorso anno contro il San Donato. (Marco Genduso)

DIRETTA TV MANTOVA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Mantova Alessandria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven non detiene più i diritti della terza divisione del calcio.

Anche la diretta streaming Mantova Alessandria sarà visibile unicamente su Now, casa della Serie C per tutta questa stagione con in esclusiva la Serie C.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida Mantova Alessandria pone di fronte due formazioni che si affrontano quest’oggi per l’undicesima volta nella loro storia. Nei loro 10 scontri precedenti, il 40% delle volte è terminato con il risultato di pareggio; il 20% per vittoria del Mantova e il restante 40% successi da parte dei piemontesi. I primi tre scontri tra queste due formazioni sono terminati tutti in pareggio con i soli risultati di 1-1 e 2-2. Queste sfide sono state giocate tra il 2011 e il 2012, ma per avere la prima vittoria di una delle due formazioni bisogna attendere il 2013 con il successo dei piemontesi grazie alla rete di Ferretti.

Mantova che ottenne la sua rivincita grazie alla vittoria tra le mura amiche nel novembre 2013, ad andare a segno l’ex giocatore di Palermo e Bari Roberto Floriano. Nel 2014 si evidenziano ben due successi dell’Alessandria rispettivamente con risulta di 2-1 e 1-0. Da segnalare la sfida del 2015 terminata con il risultato sonoro di 0-4 per i piemontesi grazie alle reti realizzati da Mezavilla, Branca, Marconi e Fischnaller. Importante per l’Alessandria che però nell’ultimo incontro si è accontentata di un pareggio a reti bianche contro il Mantova, frutto anche di due espulsioni ricevute nell’incontro, una per parte. (Marco Genduso)

SVOLTA PIEMONTESE?

La diretta Mantova Alessandria, in programma venerdì 6 ottobre alle ore 20:45, racconta dell’anticipo della settima giornata. I padroni di casa occupano la terza posizione a -1 dal Vicenza secondo e a tre lunghezze dal Padova capolista a 16 punti. Dopo un inizio molto positivo, il Mantova ha cominciato a perdere colpi nell’ultimo periodo. Infatti, a cavallo tra settembre e ottobre, i biancorossi hanno perso in campionato con la Triestina e sono stati estromessi dalla Coppa Italia Serie C dal la Pro Patria in casa.

L’Alessandria invece sta vivendo un incubo in queste prime sei giornate di campionato come dimostra il solo punto guadagnato col Novara all’esordio, i due gol siglati contro i 10 subiti. L’unica vittoria stagionale è arrivata in Coppa Italia Serie C contro la Pergolettese con due sigilli dopo il 90′ di Anatrielli e Pagliuca. In campionato però resiste fin qui una striscia di cinque sconfitte, una situazione che i piemontesi devono assolutamente sistemare se non vogliono rimanere all’ultimo posto.

MANTOVA ALESSANDRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Mantova Alessandria vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Festa, difesa a quattro composta da Radaelli, Brignani, Redolfi e Panizzi. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Muroni, Burrai e Trimboli con Mensah-Galuppini-Bragantini tridente avanzato.

Risposta piemontese col 4-4-2: tra i pali Liverani, difeso a sua volta da Ciancio, Giubilato, Rota, Nunzella. Gli esterni saranno Sepe e Rossi mentre Nichetti e Mastalli agiranno in mediana. Tandem offensivo Anatriello–Manneh.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Murroni, Burrai, Trimboli; Mensah, Galuppini, Bragantini.

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Ciancio, Giubilato, Rota, Nunzella; Sepe, Nichetti, Mastalli, Rossi; Anatriello, Manneh.

MANTOVA ALESSANDRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Mantova Alessandria vedono i padroni di casa favoriti a 1.57. Sempre secondo bet365, il segno X lo troviamo a 3.20 mentre il 2 a sei volte la posta in palio.

Difficile vedere una gara con tante reti secondo i bookmakers dato che l’Over 2.5 è dato a 2.10 contro l’1.70 del segno opposto. Anche il No Gol è più basso del Gol rispettivamente a 1.61 e 2.20.











