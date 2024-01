Video/ Mantova Giana Erminio (2-0) gol e highlights: reti di Fiori e Mensah! (Serie C, 26 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA GIANA ERMINIO: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli il Mantova supera la Giana Erminio per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Possanzini partono fortissimo affacciandosi in zona offensiva subito al 6′ e riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 14′ grazie alla rete messa a segno da Fiori, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo compagno Burrai.

DIRETTA/ Mantova Giana Erminio (risultato finale 2-0): Mensah trova il raddoppio! (Serie C, 26 gennaio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono proponendosi in avanti pure al 37′ con il solito Fiori ma guadagnando solo un calcio d’angolo. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i biancoscudati tornano a suonare la carica al 47′ su una mischia ed al 51′ con Wieser, il cui tiro è stato però deviato. Nell’ultima parte dell’incontro i virgiliani trovano il gol del raddoppio definitio al 61′ per merito di Mensah, su suggerimento di Galuppini.

Video/ Pro Sesto Mantova (0-2) gol e highlights: a segno Radaelli e Galuppini! (Serie C, 21 gennaio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Eugenio Scarpa, proveniente dalla sezione di Collegno, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Fiori, Radaelli e Brignani tra i padroni di casa. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono al Mantova di salire a quota 57 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Giana Erminio non si muove, rimanendo ferma a 31 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

Mantova-Giana Erminio 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 14′ Fiori(M); 61′ Mensah(M).

DIRETTA/ Pro Sesto Mantova (risultato finale 0-2): Galuppini chiude i conti! (21 gennaio 2024)

Assist: 14′ Burrai(M); 61′ Galuppini(M).

MANTOVA (4-3-3) – Festa, Redolfi, Celesia, Brignani F., Radaelli, Burrai, Muroni M., Wieser, Galuppini, Mensah, Fiori. A disposizione: Argint, Bani, Bombagi, Bragantini, Cavalli, Debenedetti, De Maio, Fedel, Giacomelli S., Maggioni, Monachello, Panizzi E., Sonzogni, Trimboli. All.: Possanzini.

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Zacchi, Previtali, Ferrante, Minotti, Caferri, Franzoni A., Marotta M., Lamesta, Groppelli, Fall, Barzotti. A disposizione: Acella C., Ballabio M., Boafo T., Colombara, Corno L., Magni, Messaggi C., Perna, Piazza, Pirola, Verde. All.: Chiappella.

Arbitro: Eugenio Scarpa (sezione di Collegno).

Ammoniti: 28′ Fiori(M); 39′ Radaelli(M); 80′ Brignani(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA GIANA ERMINIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA