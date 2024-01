DIRETTA/ Mantova Giana Erminio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 26 gennaio 2024)

DIRETTA MANTOVA GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Mantova Giana Erminio sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti. Padroni di casa che si ritrovano al primo posto in classifica dopo 22 giornate di campionato con ben 54 punti collezionati. Il secondo posto, rappresentato dal Padova, è distante ben 7 punti. Una vittoria oggi potrebbe significare allungare ulteriormente il proprio percorso per il sogno chiamato serie B.

Video/ Pro Sesto Mantova (0-2) gol e highlights: a segno Radaelli e Galuppini! (Serie C, 21 gennaio 2024)

La squadra lombarda, inoltre, detiene il miglior attacco di questo campionato con 44 reti ma anche la difesa meno battuta, solamente 14. Tre giocatori da segnalare c’è sicuramente l’attaccante Francesco Galuppini, autore di 11 reti fino a questo momento. Dall’altra parte da tenere d’occhio ben due calciatori, rispettivamente a quota 12 e 7. Stiamo ovviamente parlando di Tommaso Fumagalli, attuale capocannoniere del girone, e Maguette Fall. In classifica gli ospiti si posizionano l’ottavo posto con 31 punti. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Pro Sesto Mantova (risultato finale 0-2): Galuppini chiude i conti! (21 gennaio 2024)

MANTOVA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Mantova Giana Erminio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Mantova Giana Erminio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN DIFFICOLTA’

La diretta Mantova Giana Erminio, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa stanno vivendo un ottimo periodo di forma come testimoniano le otto partite consecutive senza perdere di cui sette vittorie, tranne il pareggio casalingo con l’Arzignano. Attualmente i biancorossi sono primi a +7 dal Padova secondo e +9 dalla Triestina terza.

Diretta/ Giana Erminio Atalanta U23 (risultato finale 0-0): poche emozioni (20 gennaio 2024)

La Giana Erminio invece sta vivendo un inizio di 2024 molto negativo. Il nuovo anno è cominciato con la sconfitta casalinga con la Pro Patria per 2-1 e il ko in trasferta con il Vicenza per 3-1. A migliorare seppur parzialmente la situazione è il pareggio con l’Atalanta U23. Ben lontani i tempi delle sei vittorie in sette partite tra novembre e dicembre.

MANTOVA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Mantova Giana Erminio vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Festa, difesa a quattro con Celesia, Cavalli, Brignani e Radaelli. A centrocampo spazio a Burrai, Muroni e Trimboli mentre in attacco ci saranno Mensah, Galuppini e Fiori.

Risponde la Giana Erminio con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali troviamo Zacchi, qualche metro più avanti Previtali, Ferrante e Minotti aiuteranno l’estremo difensore a mantenere la porta inviolata. Gli esterni saranno Caferri e Lamesta con Franzoni, Marotta e Pinto nella zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Verde-Fall.

MANTOVA GIANA ERMINIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mantova Giana Erminio danno favorita la squadra di casa a 1.55. Secondo bwin, la X del pareggio è offerta a 2.60 mentre il 2 fisso a 5.25.

Le squadre segneranno almeno tre reti totali? L’Over 2.5 è quotato 2.05 contro l’1.66 dell’Under. Chiudiamo con il Gol a 2.15 e il segno opposto a 1.62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA