Video/ Mantova Lecco (1-1) gol e highlights: Guccione risponde a Ganz (Serie C)

VIDEO MANTOVA LECCO 1-1: GLI HIGHLIGHTS

Mantova Lecco si conclude con il risultato di 1-1. Nella sfida valida per la 9^ giornata di andata del girone A di Serie C, le due squadre si dividono la posta in palio. Gara dominata dal Lecco per gran parte di tempo come dimostra il video degli highlights, con gli ospiti che sprecano le tante occasioni create, e subiscono il gol del Mantova in una delle poche volte in cui si è reso pericoloso. Un pareggio utile per i padroni di casa che allontanano le zone basse di classifica. Andiamo a rivivere i migliori momenti del match.

Diretta/ Mantova Lecco (risultato finale 1-1): Guccione risponde a Ganz nel finale!

Primo tempo in cui parte forte il Lecco. Dopo 4 minuti, Masini conclude dalla distanza e pala che finisce sul palo dopo la deviazione di Checchi. Gli ospiti continuano a macinare gioco e all’11’ vanno di nuovo vicini al vantaggio. Mastroianni si vede negare la gioia del gol da Esposito che salva sulla linea. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0, con il Mantova che non è mai riuscito a creare pericoli. Nella ripresa il copione sembra ripetersi. Al 53′ la punizione calciata da Iocolano, aggira la barriera e si stampa sulla traversa, Lecco sfortunato. Gli ospiti sembrano perdere un po’ di fiducia, e il Mantova prova il colpaccio. Al 71′ ci provano De Cenco e Messori ma in entrambi i casi è Masini a salvare sulla linea. Al 77′ il Lecco trova il vantaggio. Mastroianni serve in verticale Ganz che realizza il gol dell’ex, è 0-1. Nel finale il Mantova reagisce e trova la gioia del pareggio all’84’ con Guccione, che risolve una mischia calciando in rete. Si conclude con il risultato di 1-1.

Diretta/ Seregno Mantova (risultato finale 1-1): solo pareggio al Ferruccio!

VIDEO MANTOVA LECCO 1-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Mantova Lecco, l’allenatore dei padroni di casa, Massimo Lauro ha analizzato la prestazione della sua squadra. Queste le parole del tecnico del Mantova: “La squadra ha avuto una bella reazione, peccato aver regalato il gol a loro. C’è stata comunque una bella reazione di carattere, l’abbiamo recuperata bene e magari potevamo anche vincerla, anche se non sarebbe stata meritata, visti gli errori del primo tempo. Gli avversari hanno una qualità importante e se gli lasci spazi sanno far male. Mi aspettavo qualcosa in più oggi”.

Diretta/ Lecco Padova (risultato finale 3-2): decide Tordini nella ripresa!

Rammaricato l’allenatore del Lecco, Mauro Zironelli dopo il pareggio dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole al termine della gara: “Dispiace perché l’avevamo praticamente chiusa. E’ un peccato. Non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo creato tanto. Sono già un paio di partite in cui succede. Portiamo a casa una bella prestazione, diversa da quella di Trieste, ma il punto ci sta stretto, è così”.

VIDEO MANTOVA LECCO 1-1: IL TABELLINO

RETI: 77′ Ganz (L), 84′ Guccione (M).

MANTOVA:Tosi; Esposito (83′ Panizzi), Milillo, Checchi, Darrel (83′ Piovanello); Zibert (72′ Pinton), Messori, Gerbaudo; Guccione, Paudice (60′ De Cenco), Bertini (46′ Zappa). A disp. Marone, Bianchi, Silvestro, Bucolo, Rihai, Pilati, Vaccaro. All. Lauro.

LECCO:Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak (61′ Giudici), Masini, Kraja (61′ Lora), Zambataro (78′ Galli); Tordini (33′ Ganz), Mastroianni (78′ Morosini), Iocolano. A disp. Ndiaye, Lakti, Petrovic, Di Munno, Reda, Bia, Buso. All. Zironelli.

ARBITRO Francesco Luciani di Roma 1.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANTOVA LECCO



© RIPRODUZIONE RISERVATA