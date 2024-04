Video/ Mantova Legnago Salus (1-1) gol e highlights: reti di Rocco e Muroni! (Serie C, 28 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MANTOVA LEGNAGO SALUS: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli termina con un pareggio per 1 a 1 la sfida tra Mantova e Legnago Salus come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancoscudati del tecnico Pozzanzini faticano a proporsi in zona offensiva e mandano il pallone a lato al 27′ sul colpo di testa tentato da Brignani. Anche i veneti di mister Donati si fanno attendere vedendosi respingere un tiro con Fiori al 37′ ma riuscendo a passare invece in vantaggio al 45′ con il gol trovato per merito di Rocco.

Nel secondo tempo i lombardi sembrano ricominciare il match con il piglio giusto per andare a caccia del pari e, dopo il tiro-cross deviato di Fiori, i loro sforzi vengono premiati al 52′ dalla rete siglata da Muroni, ben assistito dal suo compagno di squadra Burrai. Nel finale Brignani cerca di completare la rimonta sia al 61′ che all’89’ ottenento scarsi risultati ed il suo collega Burrai sollecita in maniera seria l’estremo difensore Tosi nel recupero al 90’+6′.

Analizzando l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Rinaldi di Novi Ligure ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Brignani al 20′, Celesia al 24′, Mensah al 73′, Fedel all’86’ da un lato, Martic al 73′, Tosi al 77′ e Balbo al 90’+1′ dall’altro. Il punto maturato attraverso il pareggio di questo trentottesimo turno di campionato permette al Mantova di portarsi a quota 80 ed al Legnago Salus di toccare i 56 punti nella classifica del girone A della Serie C 2023/2024.

