DIRETTA MANTOVA BRESCIA, CHI LA SPUNTERÀ?

Un ultimo turno di campionato dall’esito opposto per le due formazioni. La diretta Mantova Brescia racconta di una sfida tra squadre che si presentano a questa gara con sensazioni diverse. Il calcio d’inizio sarà alle ore 15:00 di domenica 6 ottobre 2024.

I biancorossi sono ormai abbonati ad una sorta di “tira e molla” che non permette di trovare stabilità. A parte il pareggio dell’esordio con la Reggiana, il Mantova ha sempre alternato una vittoria ad una sconfitta per le successive sei giornate di campionato per un totale complessivo di 10 punti.

Il Brescia invece sta dimostrando di essere una squadra costruita per puntare almeno ai playoff. Nelle ultime quattro partite di campionato sono arrivate tre vittorie contro Sudtirol, Frosinone e Cremonese e una sola sconfitta, quella contro la capolista Pisa.

DOVE VEDERE DIRETTA MANTOVA BRESCIA, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta Mantova Brescia, l’unica soluzione disponibile è quella di sottoscrivere un abbonamento a DAZN. E per la diretta Mantova Brescia in streaming video? Risposta scontata: l’applicazione di DAZN, scaricabile su telefono, tablet e pc, offrirà la possibilità a tutti di vedere il match su qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA BRESCIA

Per entrare ancora meglio in clima partita, diamo uno sguardo alle probabili formazioni Mantova Brescia. I padroni di casa scenderanno sul rettangolo verde con un 4-2-3-1 con Festa in porta, difeso da Radaelli, Brignani, Redolfi e Panizzi. In mediana Trimboli e Burrai daranno equilibrio alla folta trequarti composta da Bragantini, Aramu e Fiori con unica punta Mensah.

Il Brescia, dal canto sua, predilige un 3-5-1-1 più difensivo. Tra i pali Lezzerini con Cistana-Adorni-Jallow come trittico di difesa. Dickammn a destra e Besaggio a sinistra compongono le corsie mentre Bisoli, Verreth e Olzer giocheranno a centrocampo. Juric, da trequartista, darà una mano in attacco a Borrelli, tornato recentemente al gol

SCOMMESSE MANTOVA BRESCIA, QUALI QUOTE?

Adesso, per tutti gli appassionati del caso, diamo spazio alle quote per le scommesse Mantova Brescia. Parte avanti la squadra biancorossa dato che viene quotata a 2.30 contro i 3.10 attributi agli ospiti, stessa cifra del segno X.

Over 2.5? Difficile, ma non impossibile considerando che è segnalato a 2.05 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.75. Meno forbice tra Gol a 1.80 e No Gol a 1.95.