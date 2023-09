Video/ Mantova Pro Sesto (2-0) gol e highlights: al Martelli decidono Maggioni e Fiori (16 settembre 2023)

VIDEO MANTOVA PRO SESTO (2-0): VINCONO I VIRGILIANI

Il Mantova supera la Pro Sesto grazie alle reti siglate da Maggioni e Fiori, una vittoria meritata per quello che si è visto al Danilo Martelli. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Muroni ci prova da fuori area dopo un calcio d’angolo, palla fuori di poco. Ancora Muroni da fuori area, palla che non trova la porta. Prima occasione per Barranca, il tiro non inquadra lo specchio. Bella discesa di Fiori che crossa, in scivolata libera l’area Giorgeschi. Una prima frazione avara di emozioni si chiude a reti bianche. Speriamo di assistere ad una ripresa molto più vivace.

SECONDO TEMPO

Gattoni ci prova da fuori area, controlla senza problemi Festa. Maggioni! La sblocca il Mantova! Panizzi crossa dalla sinistra, Maggioni al volo supera Del Frate. Recupera la sfera Fiori e calcia, Del Frate evita il gol con l’aiuto anche del palo. Monachello ci prova a giro, sfera che termina fuori. Fiori! Raddoppia il Mantova! Giacomelli per Fiori che da solo contro il portiere avversario non sbaglia. Mensah entra in area e calcia, salva con i piedi Del Frate. Termina il match.

IL TABELLINO

MANTOVA: Festa, Redolfi (77′ Brignani), Burrai, Fiori (81′ Mensah), Galuppini, Cavalli, Trimboli (67′ Wieser), Panizzi, Maggioni, Muroni (67′ Giacomelli), Monachello (77′ Debenedetti).

A DISPOSIZIONE: Sonzogni, Celesia, Bani, Radaelli, Suagher, Napoli, Argint, Castellani, Bragantini. All. Possanzini

PRO SESTO: Del Frate, Maurizii, Gattoni, Marianucci, Sala (77′ Ferro), Arras (71′ Petrelli), Petrungaro (1’st Santarpia), Barranca, Bussaglia (62′ Basili), Toninelli, Giorgheschi.

A DISPOSIZIONE: Formosa, Botti, Brignoli, D’Alessio, Mapelli, Marchisano, Sereni, Iotti, Florio. All. Parravicini

ARBITRO: Nigro di Prato (Bracaccini-Spatrisano, Calzavara)

RETI: 52′ Maggioni, 73′ Fiori

NOTE: Ammoniti Maurizii, Redolfi, Bussaglia, Panizzi, Basili. Angoli 4-5. Recupero: pt 2′, st 4′.