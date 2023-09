DIRETTA MANTOVA PRO SESTO/ Video streaming tv: una ricca tradizione! (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA MANTOVA PRO SESTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Mantova Pro Sesto si gioca tra poco: partita tra due società storiche del nostro calcio, che infatti nel corso della storia si sono sfidate più volte. Le ultime dieci partite sono invece comprese tra il marzo 2003 e lo scorso febbraio, dunque in un arco temporale di 20 anni: abbiamo cinque vittorie del Mantova e tre della Pro Sesto, dunque con due pareggi. Pro Sesto che ha vinto l’ultima di sempre, ma che in trasferta non festeggia dal maggio 2019: era il secondo turno dei playoff di Serie D, partita di per sé senza troppa importanza ma comunque vinta in rimonta, dopo l’autorete di Luciano Gualdi, grazie ai gol di Cristian Bertani e Luca Scapuzzi.

Se invece vogliamo raccontare dell’ultima vittoria casalinga del Mantova, dobbiamo andare al novembre 2021: a quel punto entrambe le squadre erano arrivate nella Serie C ed era il girone A. Il gol di Matteo Gerbaudo aveva risolto la pratica a favore della squadra virgiliana; l’anno scorso invece qui al Danilo Martelli è finita 0-0, la Pro Sesto non segna su questo campo nel marzo 2019 in una partita di Serie D, riferita alla stagione che abbiamo già raccontato. (agg. di Claudio Franceschini)

MANTOVA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Mantova Pro Sesto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Pro Sesto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BIANCOROSSI IMBATTUTI

Mantova Pro Sesto, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Danilo Martelli” di Mantova, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone A. Un match che si preannuncia avvincente, almeno in base a quanto emerso dopo le prime due giornate. I biancorossi, infatti, hanno messo in cascina un pareggio con il Padova e una vittoria contro l’Arzignano mentre i milanesi hanno perso contro la Pergolettese per poi avere la meglio contro il Fiorenzuola.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Mantova Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova. Per mister Davide Possanzini consueto 4-3-3 con Festa tra i pali e la coppia centrale difensiva formata da Redolfi e Cavalli. A centrocampo Trimboli e Wieser si contendono una maglia mentre nel tridente ci saranno ancora Fiori, Monachello e Galuppini. In casa Pro Sesto, invece, mister Francesco Parravicini dovrebbe cambiare pochissimo rispetto all’ultima uscita: dubbi sulle condizioni di Santarpia che potrebbe essere rimpiazzato da Bussaglia.

MANTOVA PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











