Pareggio spettacolare al Velodrome tra Marsiglia e Brighton. Il Marsiglia, sotto la guida di Gattuso, ha iniziato con un ritmo frenetico contro il Brighton di De Zerbi. Le prime opportunità da gol sono state per i padroni di casa, con Harit e Veretout che si sono resi pericolosi. Tuttavia, i francesi hanno colpito con un uno-due micidiale. Al 19′, è stato Mbemba a sbloccare il risultato dopo un rapido scambio con Caluss, portando il punteggio sull’1-0. Subito dopo, al 20′, il capitano inglese Dunk ha commesso un errore fatale, consentendo al Marsiglia di raddoppiare con Veretout, che ha segnato il 2-0. Al 25′, è stato concesso un rigore al Marsiglia per una mano di Jan Paul van Hecke, ma la decisione è stata revocata dal VAR. La partita è rimasta vivace al Velodrome, con Harit che ha cercato di segnare al 32′, ma la difesa del Brighton ha respinto. Al 36′, c’è stata una grande parata di Jason Steele su Harit, il cui tiro era diretto nell’angolo superiore. Nel finale del primo tempo, il Brighton ha cercato di reagire, ma Pau Lopez ha compiuto un intervento cruciale su un colpo di testa di Ansu Fati, e nel recupero ha fermato Danny Welbeck, che era scappato alla difesa francese. Alla fine del primo tempo, la squadra di Gattuso era in vantaggio per 2-0.

Il Marsiglia ha cercato di segnare nuovamente con Correa, ma al 10′ del secondo tempo è stato il Brighton a trovare il gol che ha riaperto la partita, con Pascal Gross che ha segnato sfruttando un preciso assist di Mitoma. Gross è stato ammonito al 13′. Correa e Aubameyang hanno lasciato il posto a Sarr e Vitinha nel Marsiglia, che ha continuato a puntare sulle giocate di Harit per mettere in difficoltà la difesa inglese. Tuttavia, il Brighton ha continuato a inseguire, riducendo il divario a un solo gol. Il finale di partita è stato incandescente al Velodrome, con quattro giocatori ammoniti tra il 39′ e il 43′ del secondo tempo. Clauss è stato sanzionato per un fallo da rigore che ha deciso la partita. Il Brighton è riuscito a pareggiare grazie a Joao Pedro, che ha trasformato impeccabilmente il penalty. Nonostante i 7′ di recupero, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nuovamente, e la partita si è conclusa con un emozionante pareggio per 2-2 tra Marsiglia e Brighton.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: MARSIGLIA BRIGHTON 2-2

Marcatori: 19′ Mbemba (M), 20′ Veretout (M), 54′ Gross (B), 88′ rig. João Pedro (B) OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Pau López; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Rongier, Veretout (51′ Ounhai); I.Ndiaye (79′ Renan Lodi), Aubameyang (62′ Vitinha), J.Correa (62′ I.Sarr). All. Gennaro Gattuso BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey; Gross, Dahoud (67′ Gilmour); March (77′ Adingra), Ansu Fati (67′ João Pedro), Mitoma; Welbeck (77′ E.Ferguson). All. Roberto De Zerbi Diretta/ Slavia Praga Sheriff (risultato finale 6-0): ospiti annichiliti! (5 ottobre 2023)

Arbitro: Mykola Balakin (Ucraina)

NOTE: Ammoniti: 55′ Gross, 83′ Dunk, 84′ Veltman, 84′ I.Sarr, 87′ Clauss, 89′ Balerdi, 90+5 E.Ferguson

