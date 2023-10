VIDEO/ Messina Casertana (risultato 1-1) gol e highlights. Damian firma il pari (Serie C, 11 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA CASERTANA: LA PARTITA!

Messina e Casertana non riescono a superarsi. Al 7′ punge per prima la Casertana con una conclusione dal limite di Damian che finisce di poco alta. Viene ammonitoSciacca per un fallo su Plescia, quindi Venturi è reattivo su una punizione battuta da Emmausso per il Messina. Ammonito anche Franco per un fallo su Damian quindi al 21′ Curcio arriva al colpo di testa su cross di Carretta ma il pallone si stampa sul palo. Viene ammonito Damian per un fallo su Franco, quindi si abbassano i ritmi col Messina che cerca di concedere meno spazi dopo l’avvio arrembante della Casertana. I peloritani provano ad affondare ma Franco non è preciso nella gestione di una ripartenza, anche i siciliani non riescono comunque ad arrivare alla conclusione anche se i campani hanno arretrato sensibilmente il loro baricentro. Al “Franco Scoglio” si va all’intervallo col risultato ancora a reti bianche.

Diretta/ Messina Casertana (risultato finale 1-1): pareggia Damian! (Serie C, 11 ottobre 2023)

A inizio secondo tempo viene ammonito Toscano per un fallo su Plescia, all’8′ proprio Plescia spreca una grande chance per il Messina, temporeggiando troppo dopo essersi ritrovato a tu per tu con Venturi, che all’11’ compie un super intervento su Plescia. Al 21′ però si sblocca il risultato: autogol di Anastasio che infila la porta della Casertana e permette ai peloritani di condurre dopo tre quarti di match. Viene ammonito anche Ragusa, la Casertana reagisce allo svantaggio e sfrutta gli spazi che il Messina continua a concedere. Al 33′ passaggio in profondità per Damian e Fumagalli è battuto per l’1-1. Al 37′ Cavallo tenta senza fortuna la conclusione dalla distanza per il Messina, quindi al 92′ Fumagalli salva con buon riflesso su un nuovo tentativo di Damian che sfiora la doppietta. Si chiude il match con un pareggio giusto per quanto si è visto in campo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: MESSINA CASERTANA 1-1

Marcatori: 21’ st aut. Anastasio (M); 31’ st Damian (C)

Messina: Fumagalli, Lia, Ferrara, Manetta, Ortisi, Franco, Frisenna, Giunta (16’ st Tropea), Emmausso (16’ st Ragusa), Plescia (41’ st Luciani), Cavallo (41’ st Zunno). A disp.: De Matteis, Pacciardi, Darini, Polito, Buffa, Salvo, Di Bella. All. Giacomo Modica.

Casertana: Venturi, Celiento, Carretta (1’ st Toscano), Damian, Curcio, Sciacca, Casoli, Calapai (30’ st Paglino), Montalto, Anastasio, Proietti (27’ st Tavernelli). A disp.: Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Del Prete, Cadili. All. Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa



Note: Ammoniti: Sciacca, Franco, Damian, Toscano e Ragusa. Recupero: 2’ e 4′.

