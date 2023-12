Video/ Messina Monopoli (1-1) gol e highlights: Franco la apre, Starita la riprende (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA MONOPOLI: SINTESI

Video Messina Monopoli che si apre subito con gli ospiti ben messi in campo che si fanno vedere in avanti con Borello. Dopo i primi 15 minuti di stampo biancoverde, esce fuori la formazione siciliana con Antonino Ragusa che inizia ad alzare il baricentro della propria squadra nel tentativo di sbloccare la partita. Su una sua invenzione arriva il vantaggio firmato Franco. Palla imbucata all’interno dell’area di rigore da parte dell’ex Sassuolo e sfera in porta. Il vantaggio dei siciliani dura soltanto fino agli ultimi istanti del primo tempo. Un super gol realizzato dal solito Ernesto Starita manda le due formazioni all’intervallo sul risultato di pareggio. L’attaccante ex Casertana non segnava dal 19 novembre, rimanendo a secco per ben quattro partite.

Secondo tempo della sfida che vede di fronte Messina e Monopoli che presenta poche emozioni ma tanti cartellini gialli. Il direttore di gara è costretto a estrarre ben sei cartellini nei confronti delle due squadre. Tra le occasioni più importanti c’è da segnalare il tentativo da parte di Ortisi che si spegne facilmente sulle braccia del portiere. Al termine di 90 minuti le due formazioni lasciano il terreno di gioco con il risultato di pareggio avanzando entrambe a quota 19 in classifica.

VIDEO E HIGHLIGHTS MESSINA MONOPOLI: IL TABELLINO

ACR MESSINA: Fumagalli E. (Portiere), Salvo G., Manetta M., Pacciardi F., Ortisi P., Franco D., Firenze M. (dal 32′ st Frisenna G.), Scafetta F., Zunno M., Luciani P. (dal 32′ st Cavallo C.), Ragusa A.. A disposizione: Darini M., De Matteis J. (Portiere), Di Bella A. (Portiere), Giunta F., Lia D., Plescia V., Polito V., Santoro G. (Portiere), Tropea L., Zammit A.

MONOPOLI: Perina P. (Portiere), Cristallo C. (dal 24′ st D’Agostino G.), Fazio P., Ferrini M., Dibenedetto V. (dal 38′ st Cargnelutti R.), Viteritti O., Vassallo F., Iaccarino G., Borello G., Starita E., De Paoli A. (dal 37′ st Spalluto S.). A disposizione: Alloj E. (Portiere), De Santis M., Mazzotta M., Piarulli S., Riccardi P., Sibilano C., Simone G., Sorgente L. M.

Reti: al 20′ pt Franco D. (ACR Messina) al 45’+2 pt Starita E. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 17′ st Firenze M. (ACR Messina), al 24′ st Pacciardi F. (ACR Messina), al 45′ st Franco D. (ACR Messina) al 16′ st Vassallo F. (Monopoli), al 39′ st Viteritti O. (Monopoli).

