DIRETTA/ Messina Monopoli video streaming tv: precedenti molto incerti (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA MESSINA MONOPOLI: TESTA A TESTA

Tutto è pronto per l’inizio della diretta di Messina Monopoli, una partita che non può non far pensare al 6-0 del Monopoli di ormai parecchi anni fa. Un risultato che ha scosso gli animi e che potrebbe aggiungere un tasso di tensione extra a questa sfida. La partita promette emozioni, considerando il passato equilibrato e il desiderio di entrambe le squadre di lasciare il segno. La storia di questi otto incontri è caratterizzata da una lotta costante tra Messina e Monopoli, evidenziata dal bilancio quasi alla pari. Ogni partita ha rappresentato una battaglia sul campo, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.

Il pareggio presente nel computo totale sottolinea anche la difficoltà nel superare l’avversario. Il 6-0 dell’anno precedente, inflitto dal Monopoli al Messina, rimane un capitolo memorabile. Questo risultato potrebbe influenzare la mentalità dei giocatori e dei tifosi di entrambe le squadre mentre si avvicinano a questo nuovo scontro. Sarà interessante vedere come la storia si svilupperà oggi, se il Monopoli riuscirà a mantenere la sua supremazia o se il Messina cercherà di riscattare la sconfitta passata. (agg. Gianmarco Mannara)

MESSINA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Messina Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Monopoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Messina Monopoli, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Il Messina si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica nel Girone C di Serie C, con 18 punti ottenuti in diciotto giornate, alla pari con il Monopoli. La squadra guidata da Giacomo Modica ha recentemente compiuto una risalita, cercando di allontanarsi dalla zona retrocessione. Con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, tra cui il significativo successo nel derby siciliano contro il Catania (1-0) e il punto ottenuto sul campo del Potenza nell’ultimo turno, i giallorossi hanno riacquistato fiducia nella lotta per la salvezza. Dopo quattro sconfitte consecutive al “Franco Scoglio”, il Messina è tornato alla vittoria contro il Catania davanti al proprio pubblico, e un altro successo in questo match sarebbe un segnale positivo.

Il Monopoli si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica nel Girone C di Serie C, con 18 punti in diciotto giornate, alla pari con il Messina. La squadra pugliese sta attraversando un momento difficile, culminato con l’esonero dell’allenatore Tomei. La squadra sarà temporaneamente guidata da Luigi Anaclerio, con il compito di risollevare la squadra in questo scontro diretto. Dopo quattro sconfitte consecutive (l’ultima il pesante 0-3 contro il Crotone), i biancoverdi sono scivolati in classifica dopo essere stati in zona playoff, e una sconfitta in questa partita contro il Messina li relegerebbe in zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Messina Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Messina, Giacomo Modica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa. Risponderà il Monopoli allenato da Luigi Anaclerio con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perina; Cristallo, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino, Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino; Santaniello.

MESSINA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Monopoli, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l'eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











