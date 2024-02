Video/ Messina Picerno (2-2) gol e highlights: è un pareggio amaro per i lucani (Serie C girone C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA PICERNO (2-2): LA PARTITA

Messina e Picerno si dividono la posta in palio dopo un match ricco di gol ed emozioni. Il Picerno domina la prima frazione. D’Agostino per Murano che calcia, sulla respinta di Fumagalli arriva Santarcangelo a ribadire in rete. Murano calcia a botta sicura ma trova il portiere sulla sua strada, arriva Santarcangelo in scivolata, blocca Fumagalli. Pitarresi in mezzo da punizione, Santarcangelo sigla di testa.

Nella ripresa il Messina cambia marcia e raggiunge il pari. Frittata di Novella che induce all’errore anche Merelli, Emmausso sigla a porta vuota. Rosafio per Zunno che sigla in rovesciata. Il Messina ci crede e sfiora la vittoria. Bel tiro di Pitarresi, Fumagalli la mette in angolo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA PICERNO (2-2): IL TABELLINO

Marcatori: 20’ e 41’ Santarcangelo; 22′ st Emmausso; 31′ st Zunno.

Messina: E. Fumagalli, Ortisi, Dumbravanu, Polito, Lia (28′ st Salvo), Franco, Firenze (1’ st Frisenna), Rosafio (46′ st Scafetta), Zunno, Luciani (1’ st Ragusa), Emmausso (46′ st Plescia). A disp.: Piana, Di Bella, Manetta, Zona, J. Fumagalli, Giunta, Civilleri, Signorile, Cavallo. All. Giacomo Modica.

Picerno: Merelli, Pagliai (20′ st Novella), Pitarresi, Allegretto, Gallo (37’ Ciko), Murano, Gilli, Santarcangelo (40′ st Petito), Albertini, Guerra, D’Agostino (1′ st Graziani). A disp.: Esposito, Summa, Cecarelli, Savarese, Cadili, Albadoro. All. Emilio Longo.

Arbitro: Lovison di Padova (Paggiola di Legnago e Masciale di Molfetta)

Note: sono stati ammoniti: Firenze, Rosafio e Zunno. Recupero: 3’ e 4′.

