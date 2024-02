DIRETTA/ Messina Picerno video streaming tv: il settimo incrocio tra le squadre (Serie C, 25 febbraio 2024)

DIRETTA MESSINA PICERNO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Messina Picerno si prospetta come la gara numero 6 tra queste due formazioni. L’ago della bilancia pende dalle parti del Picerno che ha ottenuto ben due successi nei confronti della compagine siciliana. Le restanti tre partite sono sempre terminate in parità. La prima partita giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 2-1 in favore dei lucani grazie alle reti firmate da Dettori e Reginaldo; per i siciliani rete firmata da Adorante.

DIRETTA/ Entella Fermana video streaming tv: è dominio ligure nei precedenti (Serie C, 25 febbraio 2024)

La seconda sfida, andata in scena il 30 gennaio 2022, le due formazioni hanno dato vita al primo pareggio delle tre partite. Ad andare in rete ancora una volta il brasiliano Reginaldo. Successo ancora di lucani sui messinesi il 4 dicembre 2022 con il gol decisivo firmato da Guerra. Le ultime due sfide hanno presentato altrettanti pareggi, rispettivamente con i risultati di 0-0 e 1-1. Ad andare in rete Murano per il Picerno e Emmausso per i siciliani. (Marco Genduso)

Diretta/ Cagliari Napoli streaming video e tv. Per Calzona esordio in campionato (Serie A, 25 febbraio 2024)

MESSINA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Messina Picerno sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Picerno e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MESSINA PICERNO: ENTRAMBE PER RIPARTIRE!

Messina Picerno, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Il Messina si trova attualmente al dodicesimo posto nel Girone C di Serie C, con 35 punti conquistati dopo ventisette partite. Dopo una serie di tre vittorie consecutive, la squadra di mister Modica ha subito una battuta d’arresto sul campo del Giugliano, perdendo per 1-0. Questo risultato ha ridimensionato le ambizioni dei biancoscudati, che erano riusciti a risalire in classifica dalla zona playout grazie a cinque vittorie nelle ultime sette partite. Contro il Picerno, attualmente secondo in classifica, il Messina cercherà di recuperare i punti persi nell’ultima partita.

Diretta/ Empoli Lecce Primavera (risultato finale 3-3): pareggio pirotecnico! (24 febbraio 2024)

Il Picerno si trova al secondo posto nel Girone C di Serie C, con 49 punti in ventisette partite. La squadra guidata da Emilio Longo è reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Benevento. Questo risultato ha deluso il morale della squadra, che ha mancato l’opportunità di ridurre il distacco dalla capolista Juve Stabia a soli tre punti. Per mantenere vive le speranze di promozione e restare in corsa per il titolo, il Picerno ha bisogno di tornare alla vittoria in questo difficile match contro il Messina.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Messina Picerno, match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: E. Fumagalli; Scafetta, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Franco, Firenze; Rosafio, Emmausso, Zunno; Luciani. Risponderà il Picerno allenato da Moreno Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Merelli; Albertini, Cadili, Biasiol, Guerra; Pitarresi, Gallo; Graziani, Santarcangelo, Esposito; Murano.

MESSINA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA