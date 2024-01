Video/ Messina Taranto (1-0) gol e highlights: rossoblù sciuponi, Zunno li punisce (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA TARANTO (1-0): LA PARTITA

Basta la zampata di Zunno al 57′ per decidere la tesissima sfida tra Messina e Taranto: al “San Filippo-Franco Scoglio” a spuntarla è la formazione di Giacomo Modica contro i pugliesi, troppo spreconi nell’arco della gara e che alla fine terminano pure in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Bifulco una volta sotto. Tuttavia la sfida tra i giallorossi e la squadra di Eziolino Capuano (oggi squalificato e sostituito in panchina da Cosimo Zangla) è stata equilibrata dall’inizio alla fine e decisa dal maggior cinismo sotto porta dei siciliani: nel primo tempo tanto agonismo e poche emozioni, poi Luciani sfiora al 21′ il vantaggio per i padroni di casa e al 27′ si vede annullare una rete per offside, mentre sull’altro versante De Marchi non colpisce bene al 30′ vanificando un’ottima occasione.

Video/ Pro Sesto Mantova (0-2) gol e highlights: a segno Radaelli e Galuppini! (Serie C, 21 gennaio 2024)

Nella ripresa si parte con un altro gol fallito da De Marchi: ben servito da Calvano, si trova da solo con Fumagalli ma il portiere peloritano lo ipnotizza (46′). Gol sbagliato, gol subito: ci pensa Zunno al 57′ a punire i rossoblu sugli sviluppi di un calcio piazzato e imbeccato dal neo entrato Plescia. La reazione tarantina è sterile: anzi la doppia ammonizione di Bifulco lascia gli ospiti in 10 al 68′. Sembrerebbe il segnale della resa e invece proprio Fabbro ha una colossale palla-gol per pareggiare ma sbaglia mettendo fuori (76′). Nel finale non succede più nulla e così il Messina conquista la seconda vittoria di fila: i siciliani vanno a quota 25, più lontani dalla zona retrocessione, mentre il Taranto resta fermo a 37 punti al sesto posto, ma perde la chance di agguantare la terza piazza.

Video/ Arezzo Pescara (1-2) gol e highlights: Di Pasquale firma il successo! (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA TARANTO (1-0): IL TABELLINO

MESSINA: Fumagalli, Salvo, Pacciardi, Manetta, Polito (9’ st Ortisi), Frisenna, Giunta, Zunno (45′ st Ragusa), Rosafio (36′ st Civilleri), Emmausso (36′ st Scafetta), P. Luciani (9’ st Plescia). A disposizione: Piana, Di Bella, Zona, Lia, J. Fumagalli, Cavallo, Signorile. Allenatore: Giacomo Modica.

TARANTO: Viannucchi, Riggio, Bifulco, A. Luciani, Panico, Calvano (29′ st Zonta), Valietti (18’ st Fabbro), Fiorani, Miceli, Kanoute (29′ Samele), De Marchi (6’ st Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Enrici, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Travaglini, Capone. Allenatore: Cosimo Zangla (squalificato Ezio Capuano).

Video/ Virtus Verona Legnago Salus (1-1) gol e highlights: pari con Zanetti! (Serie C, 21 gennaio 2024)

Ammoniti: Polito (M), Manetta (M), , Ortisi (M), A. Luciani (T), Panico (T), Miceli (T), Bifulco (T).

Espulso: 23′ st Bifulco (T) per doppia ammonizione.

Reti: 12’ st Zunno (M).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA TARANTO













© RIPRODUZIONE RISERVATA