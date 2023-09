VIDEO/ Messina Turris (risultato 3-3) gol e highlights. rimonta da primato (Serie C, 21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MESSINA TURRIS: LA PARTITA

Pareggio pirotecnico tra Messina e Turris. Il Messina parte con grande determinazione. Già al 1′ i peloritani si portano in vantaggio grazie a Plescia, che sfrutta brillantemente un assist di Emmausso. Al 9′, la squadra siciliana raddoppia con una precisa conclusione di Frisenna che supera Fasolino. Tuttavia, al 17º minuto, Fasolino deve impegnarsi per evitare un terzo gol su un pericoloso retropassaggio di testa di Contessa. La Turris riesce a riavvicinarsi al 20′ con il gol di D’Auria, che riduce lo svantaggio con una girata che mette fuori causa Fumagalli. Il Messina torna a minacciare al 29′ con Emmausso, ma Fasolino è attento. La Turris si fa avanti al 39′, con D’Auria che fa da assist-man e Fumagalli è reattivo nel deviare in angolo un tiro di Contessa. Nel finale del primo tempo, vengono ammoniti Cocetta e Manetta, e si va all’intervallo con il Messina in vantaggio 2-1 sulla Turris.

L’inizio del secondo tempo è vivace: al 3′, Pavone ha una grande opportunità ma manda il pallone fuori bersaglio dal dischetto del rigore. Al 5′ il Messina segna il terzo gol. Emmausso mette a segno una girata di prima intenzione su cross di Lia, che poco dopo viene ammonito per un fallo su D’Auria. Al 12′ c’è un’occasione per Cavallo, ma Fasolino è pronto a respingere il suo tiro. Nonostante il doppio svantaggio, la Turris continua a cercare il gol e riesce a riaprire la partita al 38′ con un superbo gol di Giannone, che colpisce la palla sotto l’incrocio dei pali con una potente conclusione. Tuttavia, nonostante un buon intervento di Fumagalli al 92′ il Messina è costretto a subire un gol allo scadere del recupero, al 96′: Cum mette un cross perfetto per Nocerino, che segna di testa il gol del 3-3 definitivo.

IL TABELLINO: MESSINA TURRIS 3-3

MARCATORI: 1′ Plescia, 9′ Frisenna, 21′ D’Auria, 50′ Emmausso, 83′ Giannone, 96′ Nocerino

MESSINA (3-4-3): Fumagalli; Lia (71′ Polito), Manetta, Pacciardi, Ortisi; Scafetta, Frisenna (92′ Buffa), Firenze; Emmausso (92′ Ragusa), Plescia (66′ Zunno), Cavallo (66′ Ferrara). A disp.: De Matteis, Darini, Tropea, Di Bella, Luciani, Zammit. All. Modica.

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta (78′ Esempio), Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Matera (67′ Pugliese), Contessa; D’Auria (62′ Nocerino), Pavone (62′ Maniero), De Felice (62′ Giannone). A disp.: Iuliano, Pagno, Musumeci, Primicile, Maestrelli, Guida. All. Caneo.

ARBITRO: Galipò di Firenze (Pedone-Piazzini).

