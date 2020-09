Video/ Milan Brescia (3-1): highlights e gol. Tris rossonero: esordio per Tonali

Al Centro Sportivo di Milanello il Milan supera il Brescia in amichevole per 3 a 1. Come si vede nel video di Milan Brescia, nelle fasi iniziali dell’incontro, iniziato un po’ a sorpresa senza lo svedese Zlatana Ibrahimovic poichè il tecnico Pioli avrebbe voluto risparmiarlo in vista del preliminare di Europa League a causa di una botta presa alla gamba destra nei giorni scorsi, le due squadre non si fanno del male sebbene i rossoneri tentino subito di prendere in mano le redini dell’incontro. I minuti scorrono sul cronometro ma le emozioni tardano ad arrivare in quel di Milanello. Dopo un quarto d’ora in cui nessuna delle due compagini ha saputo creare reali azioni degne di nota, al 21′ sono i rossoneri di mister Pioli a rischiare grosso sul retropassaggio errato effettuato da Theo Hernandez, episodio in cui l’attacco avversario non ha però saputo capitalizzare la chance avuta a disposizione. Al 25′ i padroni di casa tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva ma il lancio per Saelemaekers non viene sfruttato a dovere e la conclusione di quest’ultimo termina alta sopra lo specchio della porta bresciana. Il suo compagno di squadra Samu Castillejo non trova poi maggior fortuna nemmeno al 28′ quando, dopo aver dribblato due calciatori avversari, si vede deviare un tiro oltre la linea di fondo campo. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco le emozioni restano sempre molto rare ma i padroni di casa riescono a spezzare l’equilibrio iniziale andando a segno intorno al 40′ grazie alla rete siglata da Kessie.

Nel secondo tempo, iniziato un po’ inaspettatamente senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza e sono infatti i padroni di casa ad avere la meglio. I rossoneri, dopo aver aperto le marcature con Kessie su assist di Calhanoglu da calcio d’angolo sul finire del primo tempo, riescono a trovare dunque la rete del raddoppio già al 49′ per merito di Luca Colombo, ancora in gol approfittando di un pallone sporcato in area avversaria. Il tris degli uomini di mister Pioli arriva poi al 61′ per merito di Samu Castillejo, bravo a capitalizzare il suggerimento vincente offertogli dal suo compagno Calabria. Nell’ultima parte della sfida le Rondinelle di mister Delneri si rialzano ed approfittano delle disattenzioni avversarie riuscendo a siglare una rete con Ghezzi intorno al 75′, con il Milan che risponde tramite l’occasione non capitalizzata dal nuovo acquisto Tonali all’86’. Il Milan punta ora all’imminente gara valida per l’esordio stagionale in Europa League da disputare contro lo Shamrock Rovers tra appena cinque giorni.

IL TABELLINO

Milan-Brescia 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 40′ Kessie(M); 49′ Colombo(M); 61′ Castillejo(M); 75′ Ghezzi(B).

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All.: Pioli.

BRESCIA (4-3-3) – Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena; Zmrhal, Ayè, Morosini. All.: Delneri.

