Diretta Milan Brescia/ Streaming video DAZN: Pioli sfida Delneri in amichevole

Milan Brescia è in diretta da Milanello: altra amichevole estiva per la squadra rossonera, che alle ore 17:00 di sabato 12 settembre sfida le rondinelle appena retrocesse in Serie B. Stefano Pioli cerca conferme in vista di una stagione nella quale il Milan torna a visitare l’Europa (avrà tra poco il preliminare) e deve confermare l’ottimo passo che è riuscito a tenere nel post-lockdown. Quest’anno l’obiettivo di partenza dovrà necessariamente essere quello di tornare tra le prime quattro, almeno tentativamente ma anche lottando in maniera concreta fino alla fine; il traguardo per il Brescia è il ritorno immediato in Serie A, per farlo la società ha deciso di mandare in panchina Gigi Delneri che ricopriva l’incarico di direttore tecnico. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milan Brescia; aspettandone il calcio d’inizio, possiamo analizzare brevemente le scelte da parte dei due allenatori per questa amichevole di Milanello, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Brescia sarà disponibile su Milan Tv: il canale interamente dedicato al mondo rossonero fa parte del bouquet Sky, ma ultimamente è disponibile anche sulla piattaforma DAZN e dunque la partita amichevole potrà essere seguita dagli abbonati a una delle due emittenti. Ricordiamo che in assenza di un televisore è chiaramente possibile scaricare l’applicazione DAZN per la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRESCIA

Per Milan Brescia la grande attesa riguarda ovviamente Tonali: l’ex della partita potrebbe essere lanciato titolare e, se fosse così, prenderebbe il posto di Bennacer per affiancare Kessie in mezzo al campo. Davanti a Gigio Donnarumma, che inizialmente potrebbe lasciare la porta a Tatarusanu, ci saranno Michelis e Duarte con Calabria che torna a occupare la corsia destra; dall’altra parte Theo Hernandez, mentre tra trequarti e attacco Pioli potrebbe provare la squadra titolare con Castilejo e Rebic a dare supporto al trequartista Calhanoglu, Ibrahimovic è pronto a riprendersi la maglia di centravanti.

Il Brescia giocherà ovviamente con il 4-4-2, modulo che da sempre è il riferimento di Delneri che non l’ha praticamente mai abbandonato nel corso della carriera da allenatore: c’è Joronen tra i pali, davanti a lui Cistana e Chancellor con due esterni bassi che potrebbero essere Sabelli e Mateju (Semprini è pronto a giocarsi il posto a destra). In mediana Ndoj e Dessena, perché Birkir Bjarnason può allargarsi su una corsia lasciando l’altra a Zmrhal; da valutare il classe 2001 Ghezzi per la mancina, la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Torregrossa e Alfredo Donnarumma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA