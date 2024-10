Video gol e highlights Milan Cremonese Primavera: la sintesi della partita

Che beffa per il Milan! Pomeriggio amaro per i rossoneri al Vismara che dominano la Cremonese per buona parte della partita ma poi subiscono una clamorosa rimonta. Fatale l’espulsione del difensore Paloschi, frutto di due gialli inguenui. I rossoneri aprono le marcature nel primo tempo con Comotto, poi all’inizio del secondo raddoppia Bonomi. Ma in appena dieci minuti la Cremonese attua la rimonta. Apre e chiude il capocannoniere del campionato Gabbiani, nel mezzo la prodezza dell’ucraino Nagrudnyi che atterra il Milan. Fallisce per Guidi e i suoi l’aggancio alla testa della classifica.

Un ottimo primo tempo per il Milan. Il terreno di gioco, viscido a causa della pioggia, rende la vita particolarmente difficile alla Cremonese che non riesce ad evadere il pressing rossonero. Tantissimi gli errori in disimpegno in questa fase per i grigiorossi che non creano praticamente problemi alla porta difesa da Mastrantonio. Migliore in campo per il Diavolo il polacco Stalmach, sempre pericoloso soprattutto da fuori area. Proprio sulla respinta di un tiro del centrocampista arriva al 28′ il primo gol della partita a firma di Comotto. Christian, figlio dell’ex difensore del Torino Gianluca, si fra trovare pronto sulla ribattuta siglandola sua prima rete stagionale.

Si entra negli spogliatoi sull’1-0, e al rientro in campo il Milan trova subito il raddoppio. Questa volta è Bonomi che sul calcio d’angolo del solito Stalmach anticipa il portiere della Cremonese Malovec che reclama una carica sul portiere. Il momentaneo 2-0 sembra sugellare la vittoria per il Milan in una partita fin lì dominata, ma l’insidia è dietro l’angolo. Il difensore Paloschi prima si fa ammonire per una trattenuta, poi pochi minuti dopo ferma una promettente azione dei violini fermando deliberatamente il pallone con la mano. L’ingenuità è grande e fatale per Paloschi, che è costretto a lasciare in dieci la sua squadra.

Anche in inferiorità il Milan tiene bene per circa 15 minuti, ma al 71′ arriva il primo squillo della Cremonese. L’attaccante Ragnoli Galli sbuca fra i centrali del Milan e mette con un colpo di tacco Gabbiani davanti al portiere. Il capocannoniere del campionato ovviamente non sbaglia e al primo tiro in porta la Cremonese fa 2-1. Il gol è una doccia fredda per il Diavolo, che subito dopo subisce un uno-due clamoroso. Prima l’ucraino Nugrudnyi stampo uno splendido sinistro all’incrocio dei pali, poi ancora Gabbiani completa la rimonta con un gol in acrobazia. Nulla da fare per la squadra di Guidi che prova a reagire con scarsi risultati e scivola in dieci minuti dal primo al quinto posto in classifica.

