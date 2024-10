DIRETTA MILAN CREMONESE PRIMAVERA, ROSSONERI FAVORITI

A chiudere questo sabato 19 ottobre 2024 ci sarà il match delle ore 15:00 tra Milan Cremonese Primavera. Un match interessante tra due squadre lombarde: i rossoneri non vincono da due partite consecutive mentre la squadra di Cremona è reduce da una vittoria. Il Milan come detto era a quota quattro vittorie in cinque partite essendo riuscito a battere Udinese, Torino, Empoli e Inter, perdendo solo con il Genoa. A cavallo tra sette e ottobre per la prima volta non è arrivato il successo per due volte di fila con il pari contro il Cesena e il ko di Bologna.

DIRETTA/ Cremonese Bari (risultato finale 1-1): Sernicola pareggia! (Serie B, 6 ottobre 2024)

La Cremonese se la passa decisamente peggio a livello generale con un filotto da fine agosto a fine settembre di tre sconfitte contro Roma, Inter e Juventus più due pareggi con Genoa e Bologna. A risollevare il morale è stata la vittoria con la Sampdoria per 3-0 nell’ultimo turno.

DIRETTA MILAN CREMONESE PRIMAVERADOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING VIDEO

È molto facile vedere la diretta Milan Cremonese Primavera. D’altronde, come per tutte le altre gare del massimo campionato giovanile, sarà Sportitalia (canale 60) a trasmetterla. Se per un motivo o per un altro non riusciate a visionare il match, sappiate che la soluzione è lo streaming video tramite applicazione o sito web.

DIRETTA/ Cremonese Sampdoria Primavera (risultato finale 3-0): dominio grigiorosso (4 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN CREMONESE PRIMAVERA

Ora andiamo a controllare le probabili formazioni della diretta Milan Cremonese Primavera. I rossoneri si schiereranno in campo con il modulo 4-3-3 con Pittarella in porta, difesa composta da Bakoune, Paloschi, Dutu e Grilli. A centrocampo Stalmach, Sala e Comotto mentre davanti Bonomi, Scotti e Ibrahimovic.

Assetto tattico differente per la Cremonese che scenderà sul rettangolo verde con il 3-4-1-2. Tra i pali Tommasi, difeso qualche metro più avanti da Prendi, Bassi e Duca. Agiranno da esterni Triacca e Tosi con Lordkipanidze e Lottici in mediana. Spaggiari sarà il trequartista con Gabbiani-Ragnoli in attacco.

Diretta/ Brescia Cremonese (risultato finale 3-2): quasi rimonta! (Serie B, 30 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN CREMONESE PRIMAVERA

Adesso invece guardiamo quali sono le quote per le scommesse della diretta Milan Cremonese Primavera. I favoriti sono i rossoneri come da previsione dati a 1.45 contro il segno X del pareggio a 4.55 e infine il 2 fisso quotato 5.50.

Entrambe le squadre andranno a segno? Per i bookmakers è probabile dato che il Gol è offerto a 1.62 contro il No Gol a 2.05. Infine Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.52.