VIDEO CREMONESE GENOA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso il Campo Amadio Soldi finisce con uno spettacolare pareggio per 3 a 3 la sfida Cremonese Genoa Primavera come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i grigiorossi iniziano bene la sfida affacciandosi con una certa pericolosità in area avversaria intorno al 14′ tramite un colpo di testa di Gabbiani, ispirato da Nahrudnyy.

I minuti passano ed i ragazzi di mister Pavesi ci riprovano al 29′ con Lorkipanidze, disinnescato in ogni caso dal portiere Consiglio. I giovani Grifoni non si lasciano abbattere e riescono anzi a spezzare l’equilibrio di partenza con il gol firmato da Rossi, bravo a capitalizzare direttamente su calcio di punizione. Nel secondo tempo la compagine del tecnico Sbravati continua a spingere tenendo il piede premuto sull’acceleratore come si può intuire dalla rete del raddoppio trovata da Dorgu già al 46′ ed il tris siglato da Arboscello verso il 51′.

Tuttavia, i lombardi restano in corsa accorciando il distacco al 55′ con Ragnoli Galli. Nel finale la Cremo getta il cuore oltre l’ostacolo e riacciuffa la parità con le reti messe a segno da Lordkipanidze al 65′ e quindi da Gabbiani al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione di Cuneo, oltre ad aver espulso Meconi tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Duca al 67′ e Zillio al 90’+5′ da un lato, Contarini al 26′, Ghirardello al 42′, Arata al 77′ ed all’87’ con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il punto conquistato in questa quarta giornata di campionato permette alla Cremonese di salire a quota 4 ed al Genoa di raggiungere i 7 punti nella classifica della Primavera 1 2024/2025.

VIDEO CREMONESE GENOA PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS