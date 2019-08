VIDEO/ Milan Feronikeli (2-0) highlights e gol. Decidono Suso e Borini

Il video di Milan Feronikeli ci regala delle utili informazioni sul viatico della squadra di Marco Giampaolo. Al di là dei risultti la squadra ha mostrato buoni sincronismi e messo in scena anche i nuovi arrivi. Tra questi c’è sicuramente Leao che ha giocato tutta la seconda frazione di gioco, dimostrandosi tecnico e al di sopra degli schemi. Un ottimo primo tempo poi è stato disputato da Krunic, arrivato dall’Empoli insieme al collega Bennacer che invece non è sceso in campo. Negli ultimi minuti è entrato in campo anche il figlio di Maldini con grande commozione per il papà. La gara è terminata 2-0 con i gol di Suso e Fabio Borini. Lo spagnolo ha sbloccato la partita alla metà del primo tempo, mentre l’esterno d’attacco italiano ha siglato un bel gol nella ripresa.

Clicca qui per il video della gara

Video Milan Feronikeli (2-0): le dichiarazioni

Per il video di Milan Feronikeli ecco le dichiarazioni post partita. Il tecnico dei rossoneri Marco Giampaolo ha specificato a Milan Tv: “Per me il trequartista deve essere un giocatore di qualità, il cui estro diventi un patrimonio. Io posso dargli delle linee guida per come mettersi. Tutto passa dal giocatore di talento”. Si parla poi di Paqueta e Bonaventura: “Lucas per me è una mezzala, lo devo mettere a posto dal punto di vista disciplinare perchè è molto istintivo. Jack ha dei colpi e delle intuizioni importanti, vede il gioco come nessun altro. Deve ritrovare consapevolezza dal punto di vista fisico. Sono tanti mesi che è fuori e deve avere pazienza”. Attenzione a Leao che ha sorpreso tutti: “Devo capire però quale sia la sua migliore posizione in campo“.

Il tabellino

Prima del video di Milan Feronikeli ecco il tabellino della partita:

Marcatori: 26’ pt Suso (M), 12’ st Borini

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi (18’ st Troshupa); Hioxha, Lladrovci (26’ st Thaqi), Prekazi, Islami (41’ st Morina); Dabiqaj (12’ st Morina), Faziliu (18’ st Zeka, 41’ st Doshlaku); Hoti (10’ st Malaj), Krkotic, Jean Carioca (19’ st Shala); Rexha. A disp.: Bojku, Perfasesque, Shabani All.: Ramadani

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma (1’ st A. Donnarumma); Calabria (1’ st Conti), Gabbia (1’ st Musacchio), Romagnoli (38’ st Laxalt), Rodriguez (1’ st Strinic); Krunic (1’ st Borini), Biglia (38’ st Brescianini), Calhanoglu (1’ st Paquetà); Suso (1’ st Bonaventura, 38’ st Maldini); Castillejo (1’ st Piatek), André Silva (1’ st Leao). A disp.: Soncin. All: Giampaolo

Arbitro: Nuza (KOS)



