Video/ Milan Frosinone (3-1) gol e highlights: decisiva la rete di Pulisic! (Serie A, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN FROSINONE: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan supera il Frosinone per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo, cominciato su ritmi decisamente blandi, i padroni di casa allenati da mister Pioli tentano subito di affacciarsi in zona offensiva con il tiro-cross di Musah al 9′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Di Francesco replicano sparando sul fondo dalla distanza con Ibrahimovic al 27′. Nel finale della prima frazione di gioco i ciociari insistono con un tiro largo di poco di Oyono al 31′ ed si disperano al 42′ quando Maignan evita il peggio in uscita sul pallonetto di Cuni.

DIRETTA/ Milan Frosinone (risultato finale 3-1): inutile il gol di Brescianini! (Serie A 2 dicembre 2023)

I lombardi centrano invece il palo con Musah al 35′, ma in posizione di fuorigioco come segnalato dall’assistente di linea, prima di riuscire a passare in vantaggio al 43′ grazie alla rete messa a segno da Jovic, approfittando di una respinta corta di Romagnoli. Nel secondo tempo i milanesi ricomiciano alla grande la sfida trovando infatti il gol del raddoppio in apertura di ripresa con Pulisic, bravo a capitalizzare il lancio lungo del suo portiere Maignan al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro Tomori cala il tris di testa su sponda di Jovic al 74′ ed i gialloblu accorciano inutilmente il distacco con Brescianini su punizione all’82’.

Diretta/ Juventus Frosinone Primavera (risultato finale 5-2): una goleada bianconera! (2 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Jovic e Pioli da un lato, Barrenechea dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno di campionato permettono al Milan di salire a quota 29 nella classifica della Serie A mentre il Frosinone non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN FROSINONE: IL TABELLINO

Milan-Frosinone 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 43′ Jovic(M); 50′ Pulisic(M); 74′ Tomori(M); 82′ Brescianini(F).

Probabili formazioni Milan Frosinone/ Diretta tv: Loftus-Cheek sarà trequartista? (Serie A, 1 dicembre 2023)

Assist: 50′ Maignan(M); 74′ Jovic(M).

MILAN (4-3-3) – Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek(79′ Pobega), Reijnders(79′ Bennacer), Musah; Chukwueze(64′ Adli), Jović(85′ Camarda), Pulisic(78′ Traorè). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Simić; Krunić, Romero. All.: Pioli.

FROSINONE (4-2-3-1) – Turati; Monterisi(86′ Cheddira), Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia(46′ Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier(57′ Gelli), Ibrahimović(66′ Caso); Cuni(66′ Kaio Jorge). A disp.: Cerofolini, Frattali; Lusuardi; Garritano, Lulić; Báez, Kvernadze. All.: Di Francesco.

Arbitro: Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 63′ Barrenechea(F); 80′ Jovic(M); 90’+4′ Pioli(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN FROSINONE













© RIPRODUZIONE RISERVATA