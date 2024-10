DIRETTA MILAN U23 LEGNAGO SALUS, DUE SQUADRE ATTARDATE IN CLASSIFICA

La diretta Milan U23 Legnago Salus in programma per domenica 20 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno sarà l’occasione per rivedere in campo i giovani rossoneri nella decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I lombardi hanno infatti saltato la gara contro il Pescara, che è stata ufficialemente rinviata a novembre, a causa delle convocazioni in Nazionale come ad esempio quelle di Zeroli e Bartesaghi con l’Under 20 di mister Bernanrdo Corradi. La situazione in classifica è però tutt’altro che positiva.

I milanesi si trovano infatti in penultima posizione con soli sei punti proprio davanti al Legnago Salus, bloccato al ventesimo posto con appena 3 punti. Entrambe le compagini vogliono prevalere in questo scontro diretto per cercare di rilanciare il proprio percorso al più presto possibile. Ricordiamo inoltre che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Simone Gauzolino, proveniente dalla sezione AIA di Torino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello di Latina e Simone Della Mea di Udine insieme con il quarto uomo Maksym Frasynyak, proveniente invece da Gallarate.

DIRETTA MILAN U23 LEGNAGO SALUS, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come di consueto per tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C nella stagione 2024/2025 anche questa diretta Milan U23 Legnago Salus sarà disponibile soltanto su Sky e Now. Bisognerà quindi possedere un abbonamento valido per poter sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 253 oppure si potrà vedere l’evento via streaming sia attraverso il servizio Sky Go, offerto dall’emittente satallitare, sia tramite NOW TV. Su Sky la partita potrebbe inoltre essere proposta in una diretta gol su un canale dedicato insieme con le altre sfide in programma alle ore 17:30.

MILAN U23 LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’avvio delle ostilità, diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Milan U23 Legnago Salus con quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori per le rispettive squadre. Il tecnico Daniele Bonera, che potrà in ogni caso contare sui giocatori che avevano risposto alla chiamata in Nazionale portando così al rinvio della gara contro il Pescara, dovrebbe continuare a puntare sul 4-2-3-1 come modulo per schierare i suoi giocatori sebbene questo abbia portato loro in successione una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Rimane inoltre da scoprire se mister Matteo Contini deciderà a sua volta di scegliere di nuovo il 3-4-1-2 senza dimenticare la recente sconfitta patita in casa contro il Gubbio.

DIRETTA MILAN U23 LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Cerchiamo ora di capire qual’è il pronostico della diretta Milan U23 Legnago Salus analizzando le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa gara valida per la decima giornata del campionato di Serie C. Pur trovandosi a soli tre punti di distacco in penultima posizione, per Snai il Milan U23 risulta nettamente favorito per ottenere il successo finale visto che l’1 viene pagato a solo 1.55 mentre appare altamente improbabile che il Legnago Salus possa tornare a casa con un successo, pagando in questo caso il 2 ad addirittura 5.50. Attenzione al 3.65 con cui viene quotato il pareggio ed anche Planetwin offre le stesse cifre per questo evento.