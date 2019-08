Video/ Milan Manchester United (6-7 dcr): highlights gol. James salva i Red Devils

Il Millennium Stadium di Cardiff saluta un’ottima prestazione per il Milan nell’International Champions Cup contro i Red Devils. Partenza vivace dei rossoneri anche se sale rapidamente in cattedra Marcus Rashford, che al 12′ impegna severamente Donnarumma e al 14′ lo batte portando avanti il Manchester United con un grande slalom, superando di slancio Calabria e Musacchio. Il Milan però sa reagire, riprende campo progressivamente e al 25′ ci prova con Suso, che manca di poco il bersaglio. E’ il preludio al gol che Suso trova subito dopo con una bordata all’angolino sulla quale De Gea non può arrivare. Il Milan comunque è intraprendente, prima della fine del primo tempo Piatek non arriva d’un soffio alla deviazione vincente e poi al 44′ porta a spasso De Gea, facendosi però chiudere lo specchio della porta dal portiere spagnolo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ancora Piatek manca il vantaggio calciando in bocca a De Gea un fantastico assist di Calhanoglu, poi fa tutto il Manchester United. Al 16′ va sotto con un’autorete di Lindelof su deviazione di Castillejo da calcio d’angolo, poi si riversa in avanti e realizza il pari grazie a una bordata di sinistro del neo-entrato Lingard al 27′. Ultimo brivido, una punizione dal limite di Fred nel recupero che finisce di poco alta. Si va ai rigori per stabilire un vincitore, i primi quattro tentativi vanno tutti a segno: Calhanoglu, Bonaventura, André Silva e Krunic per il Milan, Lingard, Ashley Young, Greenwood e Gomes per il Milan. Daniel Maldini sbaglia il quinto e il sigillo sulla vittoria dal dischetto dello United lo mette James.

