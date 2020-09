Video/ Milan Monza (4-1) highlights e gol: poker rossonero a San Siro (amichevole)

Amichevole a San Siro tra il Milan che ritrova Ibra dal primo minuto e l’ambizioso Monza di Berlusconi, che punta a una Serie B da protagonista. Punteggio un po’ bugiardo perché i brianzoli tengono testa almeno per 85′ alla grande ai rossoneri, i due gol incassati nel finale non rendono giustizia alla squadra di Brocchi. Bastano 6′ al Milan per trovare il vantaggio, ad andare in gol è Davide Calabria, che ha pescato il jolly dalla distanza piazzando il pallone all’angolino, dove il portiere dei brianzoli Lamanna non è riuscito ad arrivare. Il Monza però reagisce bene e al 23′ pareggia: la retroguardia rossonera si fa sorprendere su uno scatto di Finotto che parte in posizione regolare e a tu per tu con Antonio Donnarumma non sbaglia, siglando l’1-1. Prima dell’intervallo, al 42′: bella triangolazione tra Daniel Maldini e Paquetà, col giovane figlio d’arte che stavolta riesce a scoccare il tiro giusto, dopo aver provato diverse volte la conclusione nel corso del primo tempo. Il match resta equilibrato anche nella ripresa, gran girandola di cambi e Milan proteso in attacco, anche se il Monza si rende comunque pericoloso con delle conclusioni di Machin e Armellino. Nel finale però i rossoneri dilagano: Milan due volte a segno, al 44′ con un gran destro di Kalulu sugli sviluppi di un calcio d’angolo e nel recupero con uno splendido sinistro a giro di Colombo per il 4-1 finale.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Stefano Pioli il Milan sta compiendo passi avanti importanti in vista dell’esordio in Europa League: “La cosa importante per noi era giocare in questo momento perché a breve avremo il preliminare, era importante mettere minuti nelle gambe. Ho visto buone cose e altre in cui possiamo crescere, ma abbiamo aumentato minutaggio per alcuni giocatori. Anche in Europa League incontreremo un’avversaria che avrà più minuti nelle gambe di noi, noi non potremo essere al 100% quindi servirà essere concentrati sulla gara. Avremo pochi giorni per prepararla, quindi servirà un lavoro puntiglioso. Sarà una partita non semplice. Abbiamo dei giovani di prospettiva, che hanno dimostrato le loro qualità ed è bene che le sfruttino. Sono già pronti per stare con noi in prima squadra”. Nonostante i gol incassati nel finale, Christian Brocchi è soddisfatto del suo Monza: “Tornare a San Siro me è bellissimo. È stato uno stadio che mi ha regalato tantissime gioie, mi provoca emozioni indescrivibili. Quando si parla di Milan mi vengono sempre gli occhi a cuore. Sono contento della partita, abbiamo giocato con personalità. Peccato per i due gol finali. Non giocavamo dal 22 febbraio, dobbiamo mettere minuti nelle gambe. Il Milan è una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio, sono riusciti a tirare fuori le qualità dei giocatori che hanno in rosa. L’ha dimostrato nell’ultimo periodo che ha giocato, la speranza è che possa tornare in Champions. È quello che speriamo tutti”.

