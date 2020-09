Diretta Milan Monza/ Streaming video Italia 1: l’amichevole di Berlusconi e Galliani

Milan Monza è un’amichevole che, in diretta da San Siro alle ore 20:45 di sabato 5 settembre, possiamo considerare di lusso visto il contesto: è la partita di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che, chiusa la loro esperienza trentennale e plurivincente con i rossoneri, hanno preso in mano la società brianzola e a suon di acquisti di lusso l’hanno condotta in Serie B, dominando la terza divisione. L’obiettivo, dichiarato esplicitamente in più di un’occasione, è quello di ottenere la prima, storica promozione in Serie A; a quel punto diventerebbero una realtà ufficiale le sfide con il Milan, che dal canto suo affronta una stagione nella quale ancora una volta proverà a tornare in Champions League. Il primo test contro il Novara è stato positivo, anche se disputato sulla distanza di 60 minuti divisi in tre tempi; ora vedremo la tenuta della squadra rossonera in un’amichevole che sulla carta ha decisamente più sale perché l’avversario è di un’altra pasta. Concentriamoci dunque sulla diretta di Milan Monza; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Meazza, facciamo anche una valutazione su quelle che saranno le scelte dei due allenatori valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Monza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Monza sarà disponibile in chiaro per tutti, su Italia 1 e dunque anche in diretta streaming video su sportmediaset; in più gli abbonati a Milan Tv, canale 230 del bouquet Sky, potranno seguire la gara anche con il commento “tifoso” e l’amichevole di San Siro, che si giocherà a porte chiuse, sarà disponibile anche sulla piattaforma DAZN che potrebbe aprire il canale 209 (DAZN1) presente sul satellite. Ad ogni modo questa emittente garantirà il servizio di diretta streaming video a tutti i suoi clienti, e così sarà per gli abbonati di Milan Tv che potranno avvalersi di Sky Go da utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

Visti gli impegni dei nazionali, Milan Monza sarà affrontata da Stefano Pioli con una squadra raffazzonata: tuttavia in mezzo al campo potremmo vedere la coppia titolare formata da Kessie e Bennacer, mentre in difesa a fare coppia in mezzo con Duarte potremmo avere Théo Hernandez spostato al centro, invece sugli esterni possono operare ancora Kalulu e Diego Laxalt. Il portiere sarà Antonio Donnarumma; sulla trequarti ancora presente Paquetà con Halilovic e Tonin che potrebbero essere confermati, mentre Ibrahimovic si gioca il posto con il giovane Emil Roback arrivato dall’Hammarby, e che ha fatto bene giovedì. Monza da valutare: Lamanna giocherà tra i pali, davanti a lui l’ex Paletta a comandare a difesa insieme a Bellusci con due terzini che potrebbero essere Giulio Donati (o Sampirisi) e Anastasio. In mezzo al campo Cristian Brocchi ha l’imbarazzo della scelta: Barillà, Colpani, Machin, Nicola Rigoni sono tutti giocatori che possono agire sulle mezzali, senza dimenticarsi di Barberis che insieme a Fossati può fare il regista. Uno di questi può avanzare sulla trequarti, dove potrebbe essere favorito Tommaso Morosini; davanti possibile che si punti su Dany Mota e Finotto, almeno inizialmente.



