VIDEO/ Milan Novara (1-1): gol e highlights, subito a segno Theo Hernandez

Il nuovo Milan di Marco Giampaolo non va oltre il pareggio nella prima partita stagionale. La squadra rossonera è stata fermata sull’1 a 1 dal Novara nella sfida amichevole rigorosamente a porte chiuse. Il team di Serie C è passato in vantaggio nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Matteo Stoppa, classe 2000 di belle speranze. La sconfitta contro la squadra del nuovo allenatore Simone Banchieri è stata evitata con un tiro dalla distanza di Theo Hernandez, subentrato a Rodriguez. Il debutto è faticoso, ma i rossoneri sono in piena fase sperimentale. Ma sono comunque arrivate le prime chiare indicazioni tattiche, sebbene la formazione sia ancora priva di tanti nazionali, di Krunic e André Silva, per cui prosegue il lavoro personalizzato. L’allenatore ha provato infatti il 4-3-1-2 con Biglia alla regia, mezzala Calhanoglu, Suso nella posizione di trequartista e Castillejo come spalla d’attacco di Piatek.

VIDEO MILAN NOVARA: LA PARTITA

Il Milan è sceso in campo con Donnarumma in porta e la difesa titolare della scorsa stagione, quindi Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo Calhanoglu, Biglia regista e poi Brescianini della Primavera, poi Suso dietro Piatek e Castillejo. Nel secondo tempo poi mister Giampaolo ha cambiato quasi tutto, lasciando dentro in difesa solo Musacchio e inserendo Conti, Gabbia e Theo Hernandez. Borini invece ha preso il posto di Brescianini, mentre Antonio Donnarumma ha poi preso il posto del fratello Gigio, con Capone, Strinic e Djalo al posto di Suso, Piatek e Biglia. Non è sceso in campo anche Cutrone, appena rientrato dalle vacanze. Si sa poco della sfida amichevole tra Milan e Novara visto che è stata disputata a porte chiuse, ma Suso trequartista nel modulo preferito di Giampaolo è senza dubbio l’esperimento più intrigante. Probabilmente lo rivedremo anche negli Stati Uniti, nelle prossime sfide dei rossoneri. Il Milan infatti affronterà Bayern Monaco e Benfica prima di tornare in Europa per sfidare il Manchester United.

VIDEO MILAN NOVARA: IL TABELLINO

MILAN: 99 Donnarumma, 2 Calabria, 7 Castillejo, 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu, 13 Romagnoli, 20 Biglia, 22 Musacchio, 68 Rodriguez, 94 Brescianini. A disposizione: 25 Reina, 35 Plizzari, 11 Borini, 12 Conti, 19 Theo Hernandez, 23 Strinic, 63 Cutrone,86 Capanni, 88 Mionic, 89 Sala, 92 Djalo, 95 Caponi, 98 Maldini. Allenatore: Marco Gianpaolo. NOVARA (primo tempo): 1 Benedettini, 2 Barbieri, 3 Visconti, 4 Collodel, 5 Sbraga, 6 Bellich, 7 Paroutis, 8 Schiavi, 9 Gonzalez, 10 Buzzegoli, 11 Peralta. NOVARA (secondo tempo): 1 Benedettini, 13 Cagnano, 6 Bellich (2 Barbieri 25’st)i, 15 Pogliano, 16 Tartaglia, 17 Kanis, 18 Bianchi, 19 Nardi, 20 Stoppa, 21 Kyeremateng (4 Collodel 10’st) 23 Fonseca. Allenatore: Simone Banchieri. Marcatori: 14′ st Stoppa su rigore (N), 37′ st Theo Hernandez (M)





© RIPRODUZIONE RISERVATA