Video/ Milan Novara (4-2): gol e highlights, Paquetà e Laxalt brillano (amichevole)

Nel video di Milan Novara 4-2 raccontiamo la prima vittoria estiva della squadra rossonera, che piega la formazione piemontese. Non è stata una vittoria semplice per la squadra di Stefano Pioli, che ha dovuto penare non poco per avere ragione di una formazione che gioca in Serie C. Il Milan inizia con il 4-2-3-1 già visto nel post-lockdown, e che tanto bene aveva fatto in campionato: in porta c’è il Donnarumma “sbagliato” (Antonio, perché Gigio è in nazionale), spicca Ibrahimovic come prima punta con Halilovic e Tonin a presidiare gli esterni offensivi al fianco di Paquetà, in odore di cessione. Si nota anche il ritorno in campo di Duarte, ma soprattutto un Calabria schierato in mediana con Kessie; a passare per primo è il Novara che, appena dopo una chiusura su Ibrahimovic lanciato a rete, spinge in porta con il difensore Marco Bellich un pallone arrivato da sponda aerea su calcio d’angolo. Uno shock per i rossoneri, che tre minuti dopo incassano il raddoppio: sempre Bellich si fa trovare proto in area di rigore, si gira e trafigge Antonio Donnarumma per una inusuale doppietta personale. Il tempo (erano tre frazioni che duravano 20 minuti) finisce con una punizione di Halilovic che Ibrahimovic non riesce a impattare.

VIDEO MILAN NOVARA: SECONDO E TERZO TEMPO

Con il video di Milan Novara passiamo al secondo tempo. Cambia tutto: già dopo due minuti Kalulu da destra pesca Laxalt, da terzino a terzino con l’uruguaiano che manda a lato. E’ però il segnale della riscossa: i rossoneri accorciano le distanze con Lucas Paquetà, che scambia con Ibrahimovic e controlla con il sinistro prima di mettere la palla in porta. Il Milan comincia a macinare gioco anche con le seconde linee: entra in campo Roback, che entra in area e serve con un assist basso Diego Laxalt, che questa volta non può davvero sbagliare e pareggia la partita. Ibrahimovic manca il sorpasso in chiusura di secondo tempo, poi inizia il terzo e ultimo: Paquetà ha voglia di farsi notare e centra il palo con un tiro da fuori, sulla respinta si avventa Davide Calabria che manda in porta la terza rete, quella del primo vantaggio. In campo si vede anche Bennacer, ma la quarta rete è proprio di Paquetà: il brasiliano firma la sua doppietta personale su suggerimento di Laxalt. Tra i migliori dunque due giocatori che potrebbero essere in uscita; buona anche la prova del classe 2003 Emil Roback, appena arrivato dall’Hammarby. Per lui anche un gol annullato, per una posizione di fuorigioco.