Diretta Milan Novara/ Streaming video e tv: prima amichevole per Pioli!

Milan Novara, in diretta dal campo sportivo di Milanello, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledì 2 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00. Eccoci al primo appuntamento ufficiale dei rossoneri di Pioli per questa bollente estate di preparazione alla prossima stagione della Serie A, sempre più vicina. Dopo la prima sgambata occorsa nei giorni scorsi contro la formazione Primavera del diavolo (superato con un buon 4-1 con i gol di Saelemaekers, Kalulu, Rebic e Paquetà), il club milanese si metterà alla prova con un avversario di valore, e rivale ben noto delle amichevoli estive di preparazione, ovvero il Novara di Mister Banchieri, che pure si sta preparando a una nuova stagione nel campionato di Serie C. L’obbiettivo non è difficile da immaginare: ritrovare ritmo e minuti in campo dopo la pur brevissima sosta per le vacanze estive, in vista di un’inizio di stagione quanto mai impegnativo, e che vedrà i rossoneri pronti anche ad affrontare i preliminari di Europa League, contro gli Shamrocks Rovers.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la diretta tra Milan Novara, amichevole sarà visibile in diretta tv su Milan Tv, al canale 230 del telecomando di Sky, ma visibile anche in diretta streaming video tramite la piattaforma in abbonamento DAZN. Consigliamo inoltre di controllare anche i profili social del club, che non mancheranno di aggiornare su quanto sta succedendo in campo – la partita sarà a porte chiuse.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NOVARA

Come è facile immaginare, non è certo facile fissare con certezza ora le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Milan e Novara: siamo infatti solo al primo impegno ufficiale estivo per la squadra di Pioli, che pure non risulta ancora totalmente al completo, tra mosse di mercato, vacanze prolungate e prossimo impegni con le nazionali. Senza scordare che poi il tecnico del Diavolo avrà ancor tempo per provare anche i volti nuovi nei prossimi appuntamenti, già messi in calendario nei prossimi giorni. In ogni caso i tifosi sono certo impazienti di rivedere in campo alcuni nomi noti e i nuovi gioielli del mercato, dall’ex Crotone Bellodi (su cui però non si spengono le voci che lo vogliono ancora in partenza da Milanello), al terzino del Lione Pierre Kalulu, che ha già dato spettacolo nella prima sgambata contro la primavera del Milan. Chi mancherà per certo però questo pomeriggio nella diretta tra Milan e Novara sarà Zlatan Ibrahimovic: lo svedese fresco di rinnovo di contratto fino al 2021 è infatti arrivato nel capoluogo lombardo solo lo scorso fine settimana ed è molto difficile che Pioli lo getti già nella mischia quest’oggi contro i rivali azzurri. Più probabile che il bomber faccia rientro in campo nel prossimo impegno contro il Monza, previsto già il 5 settembre.

QUOTE E PRONOSTICO

Nessun dubbio alla vigilia: sono i rossoneri i favoriti d’obbligo per questo test match. Il portale di scommesse bet365 nell’1×2 ha dato a 1.20 il successo del Milan contro il 9.00 segnato per il Novara: il pareggio vale 6.00.



