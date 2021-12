Video/ Milan Salernitana (2-0) gol e highlights: i campani restano ultimi

Il Milan liquida la pratica Salernitana in diciotto minuti di gara grazie alle reti siglate da Kessie e Saelemaekers. I rossoneri con questa vittoria tornano in testa alla classifica attendendo in serata la sfida tra Napoli e Atalanta. La Salernitana invece resta sul fondo della classifica. Andiamo a rivivere le azioni salienti del match. La sbloccano i padroni di casa dopo appena sei minuti di gioco! Grandissima progressione di Leao che supera Zortea e la mette in mezzo per Kessiè. il centrocampista ivoriano la mette dentro con il sinistro. Bakayoko per Brahim Diaz che in spaccata trova solo l’esterno della rete. Saelemaekers ci prova da fuori area e per pochissimo non trova il raddoppio, solo Milan in campo. Problema muscolare per Pellegri che deve lasciare il rettangolo verde, al suo posto c’è Krunic. Raddoppia il Milan! Brahim Diaz trova Saelemaekers che angola la conclusione e batte per la seconda volta Belec.

Abbiamo superato intanto il ventesimo minuto di gioco con il Milan già avanti di due gol. Bakayoko falloso su Simy, arriva il primo giallo della gara. Di Tacchio va in ritardo su Krunic e si prende il giallo. Bella azione di Leao che supera l’avversario di slancio, la sua conclusione è respinta da un avversario. Simy imbecca per Ranieri, arriva Tomori in chiusura. Prova la conclusione Coulibaly ma è imprecisa. Krunic imbecca per Theo Hernandez che viene chiuso in angolo. Florenzi per Brahim Diaz che prova a servire di tacco Leao, chiude tutto Veseli. Salernitana che non riesce a costruire azioni degne di nota per una sfida che sembra già segnata. Kessiè per Krunic, ottima la risposta di Belec che salva in angolo. Simy per Zortea che prova la conclusione, para facile Maignan. Kessie sfiora la doppietta personale al volo, la sfera termina fuori di pochissimo.

SECONDO TEMPO

Diaz e Saelemaekers provano a dialogare ma non chiudono l’azione. Messias serve con il tacco Florenzi, sul cross dell’esterno Kessie non ci arriva per pochissimo. Kastanos calcia dalla lunghissima distanza non trovando lo specchio. Continua a controllare il gioco il Milan senza particolari problemi. Si ferma Zortea, molto probabilmente dovrà lasciare il campo. Resta in campo Zortea. Ricordiamo che il Milan sarà impegnato martedì 7 dicembre contro il Liverpool per l’ultimo match dei gironi di Champions League. Girandola di cambi nelle due compagini, nel Milan esce anche Theo Hernandez. Florenzi calcia dopo un calcio d’angolo, sfera deviata.

Milan che gestisce la partita tranquillamente contro una Salernitana che sembra ormai rassegnata. Veseli salva due volte, prima su Krunic e poi su Florenzi. Brahim Diaz per Messias, bel tiro su cui Belec compie un’altra bella parata. Ancora Belec protagonista su Brahim Diaz. Tonali pronto ad entrare in campo, è l’ultimo cambio di Pioli. Dieci minuti alla fine di una gara che ha ormai poco da dire. Nel Milan esce Kessie ed entra Tonali. Ci prova ancora Messias, blocca facile Belec. Saelemaekers serve una grandissima palla per Brahim Diaz che spreca in maniera incredibile. Solo Milan in campo in questi ultimi minuti di gara, solo Belec sta evitando l’imbarcata ai campani. Giallo per Djuric dopo un gomito alto su Romagnoli. Termina il match con la vittoria facile del Milan sulla Salernitana.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez (17′ st Ballo-Tourè); Kessie (34′ st Tonali), Bakayoko; Saelemaekers, B.Diaz, Leao (1′ st Messias); Pellegri (15′ pt Krunic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Conti, Gabbia, Bennacer, Maldini, Ibrahimovic. All.: Pioli.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri (34′ st Jaroszynski); Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio (1′ st Kastanos), Schiavone; Ribery (17′ st Djuric), Simy (16′ st Bonazzoli). A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Obi, Capezzi, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All.: Colantuono.

ARBITRO: Giua di Olbia.

MARCATORI: 5′ pt Kessie (M), 18′ pt Saelemaekers (M)

NOTE: Ammoniti: Bakayoko (M); Di Tacchio, Djuric (S). Recupero: 1′ pt, 3′ st.

