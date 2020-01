Video/ Milan Torino (4-2 dts): highlights e gol. Pioli vola in semifinale!

Il video di Milan Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia che si sono svolti solo ieri sera a San Siro, ci racconta di un incontro davvero brillante, che si è concluso solo ai tempi supplementari con la vittoria rossonera col risultato di 4-2: sarà quindi la squadra di Pioli ad affrontare la Juventus in semifinale. Ma andiamo con ordine e raccontiamo che cosa è successo ieri sera in campo: fin dai primi minuti infatti la partita si è fatta molto intensa e ricca di emozioni. Già al 12’ sono infatti i ragazzi di Stefano Pioli a portarsi in vantaggio, con un gran gol di Bonaventura, su assist di Rebic: l’intervallo però non arriva prima che il risultato torni in parità con una buona rete di Bremer. Dopo un primo tempo brillante e ricco di occasioni da gol, la ripresa è pure più che intensa: subito dopo essere tornati in campo i rossoneri si fanno subito pericolosi con Romagnoli ma al 71’ è sempre Bremer a violare lo specchio avversario. Il Milan però non cede: Pioli opta per un rapido cambio dalla panchina ed ecco che i rossoneri si rimettono in carreggiata trovando il pareggio al 90’ con una gran rete di Calhanoglu. Si va dunque ai supplementari e nonostante la forte stanchezza, pure ne successivi due tempi i fuochi d’artificio non mancano. Dopo al 90’ è però il Milan a tenere in mano le redini del gioco: prima con Calhanoglu e poi con Zlatan Ibrahimovic i rossoneri trovano una meritata vittoria.

MILAN-TORINO 4-2 d.t.s.

Reti: pt 12′ Bonaventura, pt 34′ Bremer, st 26′ Bremer, st 46′ Calhanoglu, sts 1′ Calhanoglu, sts 3′ Ibrahimovic

Ammoniti: pt 22′ Rincon, pt 30′ Hernandez, pt 37′ Rebic, pt 37′ Izzo, st 8′ Kjaer, st 29′ Krunic, pts 3′ Conti, sts 6′ Ibrahimovic

Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic (st 37′ Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (st 31′ Leao); Rebic (sts 1′ Kessie), Piatek (st 20′ Ibrahimovic). A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Musacchio, Gabbia, Paquetà, Suso. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (st 37′ Djidji); De Silvestri (sts 6′ Laxalt), Rincon (sts 6′ Lyanco), Lukic, Aina; Berenguer (st 45′ Millico), Verdi; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Singo, Adopo. Allenatore Mazzarri.

