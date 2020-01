Diretta Milan Torino/ Streaming video Rai: rossoneri favoriti (Coppa Italia)

Milan Torino, diretta dall’arbitro Pasqua, è la partita in gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia in programma per le ore 20.45 di questa sera, martedì 28 gennaio 2020, presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Chi vince va avanti, chi perde (eventualmente dopo tempi supplementari e calci di rigore) invece esce di scena: Milan Torino attira l’attenzione perché per entrambe le squadre la Coppa Italia potrà essere un interessante obiettivo stagionale. I rossoneri di Stefano Pioli stanno risalendo in classifica, arrivano dalla vittoria di Brescia e sperano di proseguire la striscia positiva, ma di certo il quarto posto sarà difficile da raggiungere e dunque cercare di vincere la Coppa Italia potrebbe dare sapore all’intera stagione. Per il Torino di Walter Mazzarri basterebbe ricordare che i granata arrivano dal devastante ko per 0-7 contro l’Atalanta: voltare pagina immediatamente è un imperativo, la sfida di Coppa Italia a San Siro può essere un bene perché offre un’occasione di prestigio.

La diretta tv di Milan Torino sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Di conseguenza, sarà a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Turnover ma fino a un certo punto nelle probabili formazioni di Milan Torino, perché la Coppa Italia è un obiettivo che interessa molto sia i rossoneri sia i granata. Ecco dunque ad esempio che chi è in calo nelle gerarchie di Stefano Pioli come Suso e Paquetà non dovrebbe essere rilanciato stasera, anche perché resta in primo piano il mercato. Per questo motivo resta in bilico pure Piatek e di conseguenza potrebbe giocare lo stesso Ibrahimovic, mentre sembrano certi del posto Castillejo e Rebic, finalmente dal primo minuto dopo tre gol in due partite da subentrato. A centrocampo Bennacer sarà ancora il regista, con Krunic e uno tra Calhanoglu e Bonaventura mezzali. In difesa dovrebbe tornare Musacchio a fare coppia con Alessio Romagnoli, con Conti e Théo Hernandez terzini e Begovic in porta. Walter Mazzarri non avrà invece a disposizione Baselli e Meité, dunque a centrocampo sarà dato spazio a Lukic (squalificato per la prossima di campionato) insieme a Rincon. Anche Izzo salterà la prossima in Serie A e dunque sarà schierato in difesa con due fra Djidji, Bremer e Nkoulou davanti a Sirigu. Sulle fasce sono favoriti De Silvestri e Laxalt. Davanti è intoccabile Belotti e alle sue spalle dovrebbero esserci Zaza e Berenguer.

Diamo infine uno sguardo anche alle quote proposte per il pronostico su Milan Torino da parte dell’agenzia di scommesse sportive Snai. Rossoneri nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,80 mentre poi si sale a 3,70 in caso di segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di vittoria del Torino, naturalmente per chi avrà puntato sul segno 2.



