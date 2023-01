Video/ Milan Torino (risultato 0-1) gol e highlights: Adopo gela San Siro

VIDEO MILAN TORINO (0-1)

Prima sorpresa della Coppa Italia 2023: il Torino sbanca San Siro ai tempi supplementari e costringe il Milan all’eliminazione anticipata, come scopriremo nel video Milan Torino 0-1. Dopo un avvio guardingo al 27′ del primo tempo il Milan ha la prima, vera grande occasione della partita: inserimento di De Ketelaere sugli sviluppi di un calcio d’angolo e pallone respinto dal legno sulla deviazione di testa del belga. Al 41′ bell’affondo in area granata di Brahim Diaz ma lo spagnolo perde l’attimo al momento del tiro. Ultima chance ancora per De Ketelaere che trova la deviazione in angolo di Vanja Milinkovic-Savic. Primo tempo a reti bianche e la ripresa parte ad alti ritmi, ci prova Sanabria, quindi al 4′ Pobega chiama Milinkovic-Savic alla risposta in due tempi. Al 6′ Tonali non trova i tempi del passaggio sull’inserimento di Dest. Cresce il Torino, al 19′ viene deviata in angolo una gran botta di Miranchuk e Pioli corre ai ripari con un doppio cambio: Leao e Messias prendono il posto di Brahim Diaz e Saelemaekers.

Al 25′ della ripresa il Torino resta in dieci uomini per l’espulsione di Djidji, seconda ammonizione per fallo su Messias che sarebbe partito verso la porta granata su retropassaggio errato di Rodriguez. Entra Giroud nel Milan al posto di Pobega ma i rossoneri non riescono a trovare le giuste misure per sfondare anche in superiorità numerica. Oltre 6′ di recupero e al 92′ Theo Hernandez scalda ancora i guantoni di Milinkovic-Savic che si distende a deviare in angolo, quindi arriva il fischio dell’arbitro che porta il match ai tempi supplementari. Sfida congelata con il Milan che in superiorità numerica cerca il guizzo senza trovare però fortuna grazie a un Vanja Milinkovic-Savic molto reattivo, soprattutto sui tentativi di Leao al 6′ e di Dest al 9′. Anche il Toro però è pericoloso in contropiede con le conclusioni di Lukic e Linetty che non hanno fortuna. Al quarto d’ora di nuovo gran chiusura di Milinkovic sul primo palo su Giroud, ma nel secondo tempo supplementare arriva il gol partita granata con Lukic che apre alla perfezione sulla destra per Bayeye, che affonda veloce e mette nel mezzo un pallone perfetto per l’inserimento di Adopo, che non lascia scampo a Tatarusanu.

Stefano Pioli deve commentare inaspettatamente un’amara eliminazione per il Milan: “Abbiamo pensato che la partita fosse diventata facile e quando pensi così perdi lucidità, giochi in modo frenetico, commettendo tanti errori sicuramente nella fase offensiva, senza velocità di palleggio, senza avere pazienza nel muovere la difesa che si è fatta molto densa e fisica. Abbiamo affrontando male mentalmente la superiorità numerica. Grande delusione, era un obiettivo andare avanti in Coppa Italia e non esserci riusciti dopo una prestazione buona in parità numerica. Bisogna fare tutti meglio perché non è questo il livello della squadra. Non si chiudono le certezze dello Scudetto, perché sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo i nostri principi e dobbiamo tornare a svilupparli in modo concreto“.

Ivan Juric commenta invece un grande acuto del Torino: “Ci sono bei momenti nella mia carriera, ci tenevamo tanto. In 10 contro 11 è uscito il carattere, l’organizzazione. È una grande gioia per la società: ci voleva, ci voleva una spinta emotiva positiva per tutti. Questa squadra non è costruita per l’Europa League, non ci si è neanche vicini… Mancano un po’ di cose. A Salerno abbiamo dominato ma non vinto e questi sono limiti. L’obiettivo è che i ragazzi crescano e noi vogliamo andare più avanti possibile in Coppa Italia. Possiamo fare qualche risultato in più in certe situazione, come a Salerno e a Roma, però la squadra gioca e si ritrova, trovando sintonia e ritmo“.

